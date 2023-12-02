Все в зоне риска: интервью с Подоляком о российских шпионах и мобилизации

Россия много лет выстраивала агентурную сеть в Украине, и они до сих пор остаются на наших территориях. СБУ периодически уличает вражеских шпионов и арестовывает, но угроза от них сохраняется.

Так, российские шпионы даже могут совершать определенные эксцессы. Об этом, отравлении Марианны Будановой и необходимых изменениях в мобилизационном процессе в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о стратегических планах Украины на 2024 год. Больше деталей – читайте по ссылке.

Кто мог взорвать Байкало-Амурскую магистраль

На днях стало известно об отравлении жены Кирилла Буданова – Марианны. Неужели российские спецслужбы так глубоко в тылу? И стоило ли эту информацию озвучивать? Также сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Это фактически единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, который, в частности, использовался для военных поставок. Он сейчас парализован?

Начну с России. На мой взгляд, партизанские движения активны. Соответственно, дождемся результативности этих действий в Бурятии. Потому что одно дело – взорвать, а другое – как долго будет продолжаться блокада этой магистрали. Это очень важно, потому что поставки на день – это одно дело, а поставки, например, на месяц – другое.

Кроме того, дождемся официальных комментариев наших спецслужб, но то, что они определенные процессы в России совершенно точно контролируют, модерируют и имеют доступ – это очевидно. То есть и СБУ, и ГУР очень мощно могут работать на российском рынке.

Я веду к тому, чтобы лишить страха, что российская ФСБ или главное управление генштаба минобороны – это профессиональные структуры с разветвленной сетью, а наши не умеют работать.

Нет, сегодня очевидно, что украинские спецслужбы намного эффективнее с точки зрения модерирования. Я не говорю, что они выполняют что-либо лично, но они модерируют, имеют доступ к информации, возможности отрабатывать те или иные темы на территории России.

Это очевидно, но дождемся официальных комментариев, если они нужны. Я считаю, что все же граждане России максимально эффективно уничтожают на территории России те или иные объекты, включая туннель имени Бессолова.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Отравление жены Буданова и угрозы от агентов России

Касаемо отравления. Да, нужно говорить. Это же о войне, а война есть война. Будем объективными с точки зрения того, что Россия, к сожалению, 30 лет имела "открытую дверь" с Украиной. Активно отрабатывала не только информационное, политическое или культурное пространство в Украине, но также формировала те или иные агентские сети. С большим или меньшим легендированием они были законсервированы или сразу себя проявляли.

Сегодня в стране есть такие сети. Их периодически находит и арестовывает крайне профессионально работающая СБУ. Но заметим, что ряд агентов с большой глубиной легендирования все еще находится на территории Украины.

Имеют ли они доступ к чему-нибудь, могут ли они какие-то эксцессы совершать? Да, могут. Поэтому должны понимать: война идет везде, даже в Киеве. Все ли находятся в зоне риска? Да. Нужно ли быть осторожным? Безусловно. Нужно ли об этом говорить? Да, потому что это справедливая информация, чтобы мы чувствовали, что война никуда не исчезла.

Война сегодня – это не только линия разграничения и непосредственно фронтовая линия. Это атаки по всей Украине ракетами и дронами, агентские работы России, ДРГ в Сумской, Черниговской областях. Это попытка завезти сюда еще каких-то дополнительных агентов, в том числе через территорию третьих стран. Всё это сегодня работает.

Здесь главное, что эту попытку отравить перехватили, достаточно быстро отреагировали, вреда здоровью видим гораздо меньше, расследование проводится, а также понятно, что за компоненты ядовитого вещества использовались.

что об отравлении Марианны Будановой стало известно 28 ноября. Женщину отравили тяжелыми металлалами – ртутью и мышьяком. Вероятно, через еду. Все о покушении на супругу главы ГУР Минобороны – читайте в материале.

Понятно, что в результате контрмер будем видеть, есть ли в этом большая сеть, или это какие-то случайные агенты что-то там делали и тому подобное. Цель этого ясна. Опять же Россия хочет получить здесь максимальное увеличение панических настроений, потому что это будет дополнительной нагрузкой.

Так будет расти процент разочарованных людей, которые будут еще до того и напуганы. Психологическая тактика России ясна. Наша с вами тактика – понимать, что мы в состоянии войны.

Влияют ли протесты перевозчиков на поставку оружия

Продолжающаяся блокировка польских границ: влияет ли она на поставку нам вооружения, которое пообещали партнеры?

Нет, на поставки оружия не влияет. Это все идет в рамках абсолютно четкой стратегии Польши по военной помощи Украине. Это не блокируется, блокируются другие грузы – коммерческие. Это плохая ситуация, но все, что касается военной помощи, идет в рамках договоренностей с партнерами через территорию Польши. Поэтому здесь нужно спокойно к этому относиться.

Что касается блокировки, я буду ссылаться на президента, который говорит, что это отголосок достаточно ожесточенной политической борьбы на недавно прошедших парламентских выборах. Надо дождаться, когда будет окончательно сформировано коалиционное правительство, где ключевой персоной – премьером – станет, насколько мы понимаем, Дональд Туск.

Сегодня временное правительство Матеуша Моравецкого не активно работает по деблокаде и, наверное, уже не будет активно работать. Поэтому еще определенную неделю – две нужно дождаться, когда будут соответствующие решения.



Польские перевозчики продолжают блокировать границу / Getty Images

Что касается самого типа блокировки. Организатором является партия "Конфедерация". Это одна из ультраправых партий. Имеют ли право поляки на блокировку или протесты? Имеют право, но, соответственно, не на границе с Украиной.

У них есть претензии не к Украине, и это немного странная ситуация. У них есть претензии к Брюсселю, потому что мы говорим о едином экономическом европейском пространстве, где есть соответствующая конкуренция.

Украинский перевозчик – конкурент польского, который в свое время был, кстати, конкурентом для других: французских, немецких перевозчиков. И путем более эффективной логистики занял существенную долю глобального европейского рынка грузовых перевозок.

Сегодня Украина выходит на этот рынок в рамках договоренностей, разрешений, грузового безвиза. Об этом заботится Брюссель. И поэтому, если вы, польские перевозчики, организованные партией "Конфедерация", хотите доказать, что вы имеете право получить эксклюзивные возможности работать на рынке перевозок, уничтожить конкуренцию, идите, пожалуйста, в Брюссель и проводите там свои протестные мероприятия, акции и т.д.

Это правильно, потому что вы имеете право доказывать, что конкуренция – это лишний инструмент для экономического пространства. Конкуренция – очень эффективный инструмент, позволяющий работать в той или иной отрасли. Но если хотите доказывать этот момент, то, пожалуйста, там доказывайте.

То, что они блокируют границу с Украиной, это абсолютная чушь. Потому что это не соответствует основополагающим принципам существования экономического сообщества ЕС. Мы же должны иметь крепкие нервы, потому что много будет политических спекуляций. Война продолжается и ломает те или иные принципы существования Европы, выдвигает другие требования к тому, что такое единое экономическое, политическое, информационное пространство ЕС.

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Этому есть сопротивление, в частности со стороны России. А на нее достаточно активно ориентировались ультраправые партии во всех европейских странах. Мы видим, что происходит в Венгрии, Словакии, Нидерландах. Мы видим, что происходит в Польше. Это все отголосок большого излома того, что было в довоенной Европе.

Сегодня Европа будет выглядеть иным образом и российские влияния там будут существенно уменьшаться, но они сопротивляются этому. Мы должны иметь крепкие нервы, понимать политические проблематики наших партнеров, в частности Польши, дождаться формирования правительства, проводить эффективные переговоры на уровне премьеров и министров.

Дождемся этого, получим определенные решения, потому что Европейская комиссия также отмечает, что ключевым основополагающим принципом развития экономики Европы является конкуренция.

А что не так с нашей ”еЧергой”? Почему польские перевозчики хотят ее упразднить?

Мы более конкурентны по разным причинам, более мобильны и быстро вытесняем. Такой принцип, когда на тот или иной рынок входит новая компания, она ведет себя более амбициозно, потому что другие компании уже привыкли к определенным договоренностям.

Любая юная конкурентная компания будет вести себя более агрессивно и потому будет отвоевывать куски рынка у других компаний. А они этого не желают. Они хотят не меняться. Это безотносительно к ситуации с Польшей.

Старые компании на рынке часто не хотят меняться, вносить коррективы, делать свой сервис более качественным для клиента и вообще быть более клиентоориентированным. Поэтому любая компания, если она выбирает правильно стратегию, когда заходит на новый рынок, будет иметь определенные преимущества.

И тогда старые компании могут что-нибудь заблокировать. То есть отменить конкуренцию на время и заблокировать для нашего нового конкурента те или иные возможности, которыми в свое время сами активно пользовались. Польские компании 10 – 15 лет назад существенно потеснили на европейском рынке грузовых перевозок немецких или французских грузчиков.

Почему Лаврова пустили на встречу ОБСЕ

Россия лишена статуса глобального игрока, но при этом наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не едет на заседание ОБСЕ, а Сергей Лавров едет. Очередная помощь России в том, чтобы ее голос был "услышан". Ну и, конечно, в очередной раз мы возвращаемся к вопросу: для чего?

Россия не является глобальным игроком. Но пророссийское лобби в некоторых международных институтах до сих пор не исчезло. Россия активно продолжает инвестировать через свое лобби в руководителей тех или иных международных институций. Они пытаются держать эти институты под определенным контролем и использовать их как площадку для продвижения войны.

С этим дальше нужно будет работать. Это нужно будет заканчивать. Для меня очень удивительно, что в Северной Македонии присутствует Лавров. На мероприятии, которое делает Организация по европейской безопасности. Это нонсенс. Это читается так: Россия – страна-убийца, но мы к этому спокойно относимся и, напротив, терпим и предлагаем России масштабировать свои геноцидные практики и т.д.



Сергей Лавров / Getty Images

ОБСЕ, предложив Лаврову выступать на своей площадке, четко говорит, что не против того, чтобы та или иная страна использовала тактику полномасштабного вторжения, тактику войны, уничтожение гражданского населения как "обеспечивающий безопасность инструмент". Вы понимаете абсурдность этого?

И здесь совершенно справедливое поведение Дмитрия Кулебы и не только. Думаю, что будет бойкот и со стороны, например, стран Балтии. Возможно, другие страны присоединятся.

Невозможно толеровать и делать вид, что Россия может присутствовать на тех или иных международных площадках. Невозможно это делать, если вы хотите вернуться к миру, в котором есть определенные правила.

Напротив, на мой взгляд, правильная стратегия по отношению к России – максимальная изоляция. Россию должны "отфутболить" все международные институты. Она не имеет права присутствовать, пока нарушает глобальный миропорядок и делает это сознательно и максимально геноцидно.

Сегодня ОБСЕ не только позволяет России проводить пиар-мероприятие по поддержке войны или насилия как единственного действенного инструмента внешней политики. Но продолжает войну, увеличивает количество убийств на территории Украины.

Таким образом ОБСЕ откровенно говорит, что хочет, чтобы война в Украине длилась как можно дольше, чтобы Украина проиграла и все понимали, что Россия имеет право на голос, поэтому будем уменьшать поддержку Украины. ОБСЕ дает возможность убийце публично фиксировать право на убийство. Я имею в виду в этом случае Лаврова.

Мобилизация в Украине требует изменений

Мы возвращаемся к вопросу мобилизации. Было несколько тезисов, которые звучали на этой неделе. Говорили, что мобилизация будет происходить через рекрутинговые компании. Федор Вениславский сказал, что в Раде обсуждают идею демобилизации военных через 18 или 36 месяцев непрерывной службы. Насколько это можно ввести во время активных военных действий и активной фазы войны?

Очень коротко прокомментирую. На мой взгляд, о мобилизации, демобилизации, рекрутинге должны говорить три институции: президент Украины, представители Ставки и СНБО. И ключевой коммуникатор, который должен объяснять, как все должно происходить, какие изменения будут – представители Генштаба, то есть Вооруженных Сил Украины.

Они будут компетентными. Они ясно понимают, что нужно с точки зрения эффективности процессов мобилизации с учетом того, что мы видим и в ТЦК, и в ВЛК. А также с точки зрения того, что на этом этапе войны крайне сложно проводить мобилизацию. Ибо все, кто хотел и понимал, что такое война – они уже все находятся на линии фронта.



Украина нуждается в изменениях в мобилизационных процессах / Генштаб ВСУ

Сегодня эти процессы нуждаются в другой, скажем так, коммуникации. Но еще раз подчеркиваю, было бы желательно, чтобы у нас было меньше "экспертов". У нас очень много "экспертов" из того, как нужно проводить мобилизацию, демобилизацию, когда ее нужно проводить и т.д.

По моему мнению, исключительно военные или исключительно представители Ставки Верховного Главнокомандующего могут давать те или иные объективные разъяснения.

Но изменения в мобилизационный процесс нужны. Я бы выделил четыре направления:

другая коммуникация;

другие гарантии тренинга и психологической подготовки;

фрагментация всех, кто хочет работать в пределах армии;

меньше личных позиций, личных мнений по поводу того, что такое война, что такое мобилизация и что такое рекрутинг.

Почему мир с Россией невозможен

Reuters писало, что в Госдепе США полагают, что Владимир Путин не пойдет на мир до выборов президента США. Все мы понимаем, что Кремль делает ставку на Дональда Трампа. Но вопрос в другом – не пойдет на мир до выборов, будто он после выборов собирается идти на мир?

Что значит "пойдет на мир"? Он зашел на чужую территорию убивать людей, захватить часть этой территории или уничтожить ряд регионов Украины. Попытался уничтожить государственность Украины. Не удалось, и сегодня он просто уничтожает украинцев и украинскую инфраструктуру.

Путин пойдет только на капитулянтские условия. Кстати, они об этом прямо говорят, мол, "пока не будут выполнены все цели "СВО". Я просто не понимаю, когда уважаемые медийные площадки или уважаемые журналисты продолжают спрашивать, будут ли переговоры и пойдет ли Путин на мир.

Путин прямо заявляет, это официальная позиция, что они готовы за столом переговоров с Украиной договариваться, если мы отдадим оккупированные территории, согласимся на то, что на нас не нападали, никаких военных преступлений Россия якобы не совершала и Украина не идет в НАТО.

Они нам это прямо говорят. И уважаемые журналисты, они в чем видят мир? В том, что "мы вас там немного порезали, украинцы, а после этого признайте наше право резать вас дальше". Я всегда удивляюсь, это точно взрослые люди об этом говорят?

Когда они пишут, что Путин "не пойдет на мир", то у меня вопрос, а, может быть, мы мир предлагали России? Может, мы что-то пропустили?

Мы не можем предлагать мир России. Мы можем предложить России проигрыш в этой войне. Это единственное, что мы можем предложить.

Ибо предлагать России мир означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования. Украина ни при каких обстоятельствах не может говорить о каком-либо мире с Россией. Потому что Украина деоккупирует свои территории, ведет оборонную войну от России с тем, чтобы выйти на территориальную целостность и суверенитет в полном объеме.

Потому Украина не может ничего предлагать. А Россия ничего и не предложит. Ибо, когда ты зашел с войной в другую страну – ты ее разрушаешь, ты уже совершил множество военных преступлений. Тогда ты можешь или проиграть и отвечать за все это, чего Россия не желает категорически. Или не проиграть, не отвечать и делать вид, как в 2014 году, что "ничего не делали, это вы сами 8 лет бомбите Донбасс".

Когда мы говорим о переговорах или о мире, нужно зафиксировать достаточно простую позицию. Президент всегда это подчеркивает:

нет никакого мира и переговорных процессов, предлагаемых Россией;

Украина не может проводить переговоры, а фактически подписывать капитуляцию. Не будет Украина этого делать;

пока Россия не проиграет, до тех пор мы с вами будем иметь нескончаемую войну.

Надо понять это. Да, в этой войне могут быть оперативные паузы, которую мы с вами имели с 2014 по 2022 год. Сейчас оперативные паузы будут намного короче, и у нас будет совсем другой этап войны, где Россия проведет определенную работу над ошибками.

Путину не нужно о чем-то договариваться, он хочет убивать. Не только Путин, но и большое количество россиян яростно ненавидят нас за то, что мы унизили их. Показали, что нет никакого величия России. Нет никакого "великого русского мира". Нет ничего великого под названием Россия в XXI веке.

Они нас яростно ненавидят и не смогут компенсировать эту ненависть иначе, чем убив большое количество украинцев. Для этого мы в рамках самозащиты, оборонной войны должны уничтожить все русское, что находится на нашей территории – и привести Россию к максимально жесткой внутренней революционной ситуации.