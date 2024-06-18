Какие документы должны иметь мужчины с инвалидностью для пересечения границы

Мужчины с инвалидностью имеют право на пересечение украинской границы во время войны, но для этого необходимо собрать определенный пакет документов. Какие именно документы нужны для выезда за границу, разъясняет адвокат.

В целом в нынешних условиях военного положения мужчины призывного возраста сталкиваются с ограничениями на выезд за границу. Однако существует исключение для лиц с инвалидностью, которые имеют право на пересечение границы, соблюдая определенные правила.

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Необходимые документы для пересечения границы

Лариса Кись, адвокат юридической компании "Де-юре", отмечает, что для пересечения границы мужчинами с инвалидностью необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

удостоверение, подтверждающее статус инвалидности с указанием группы и причины инвалидности;

пенсионное удостоверение с указанием группы инвалидности;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи с указанием группы инвалидности;

справка для получения льгот, если лицо не имеет права на пенсию или социальную помощь.

Итак, необходимо иметь полный пакет документов, подтверждающих статус человека с инвалидностью, а также документы, свидетельствующие о снятии с воинского учета.

Адвокат отмечает, что одной справки об инвалидности или пенсионного удостоверения, которое не связано с инвалидностью, может быть недостаточно для пересечения границы.

Также для подтверждения права на выезд может понадобиться справка от ТЦК или отметка в военном билете. Важно заранее подготовить все необходимые документы, чтобы избежать проблем при пересечении границы.

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