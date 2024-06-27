Уже с 1 июля в Украине могут мобилизовать некоторые категории студентов

Получатели высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако мобилизовать смогут студентов-заочников, а также тех, кто получает второе или третье высшее образование.

Об этом говорится в новой редакции закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года.

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Какие категории студентов смогут мобилизовать

Студенты сохраняют право на отсрочку, но при определенных условиях. По закону, призыву по мобилизации не подлежат студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, выше ранее полученного.

Если студент учится в учреждении высшего образования и имеет уровень бакалавра, то он может поступить в магистратуру, далее в аспирантуру, и на эти периоды будет действовать отсрочка от мобилизации.

В то же время право на отсрочку от мобилизации теряют три категории студентов. Речь идет о получателях образования:

которые учатся заочно;

кто получает второе (бакалавриат) или третье (магистратура) высшее образование;

кто получает образование по уровню, ниже уже полученного.

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