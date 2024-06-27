Про це йдеться в новій редакції закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який набрав чинності 18 травня 2024 року.

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Які категорії студентів зможуть мобілізувати

Студенти зберігають право на відстрочку, але за певних умов. За законом, призову під час мобілізації не підлягають студенти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий.

Якщо студент навчається у закладі вищої освіти і має рівень бакалавра, то він може вступити до магістратури, далі до аспірантури, і на ці періоди буде діяти відстрочка від мобілізації.

Водночас право на відстрочку від мобілізації втрачають три категорії студентів. Йдеться про здобувачів освіти:

які навчаються заочно;

хто здобуває другу (бакалаврат) чи третю (магістратура) вищу освіту;

хто здобуває освіту за рівнем, нижчим за вже отриману.

Їх можуть призвати на військову службу вже з 1 липня.

Зверніть увагу! Міністерство оборони цифровізувало паперові бронювання від мобілізації. Тепер актуальний статус бронювання відображається у 340 000 громадян у застосунку Резерв+.