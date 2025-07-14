Какие военно-учетные документы нужно носить с собой

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, во время которых мужчины должны носить с собой военно-учетные документы. Их нужно предъявлять по требованию уполномоченных лиц.

Заметим, что Владимир Зеленский предложил Раде продолжить всеобщую мобилизацию и военное положение до 5 ноября 2025 года, передает 24 Канал.

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Какие документы надо носить с собой?

Военнообязанные должны иметь при себе:

Военный билет (после окончания военной службы или в случае зачисления в запас);

Временное удостоверение военнообязанного (для тех, кто не имеет военного билета).

У призывников с собой должно быть удостоверение о приписке к призывному участку.

Среди других документов, которые надо носить с собой: