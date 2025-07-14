14 июля, 13:24
Какие военно-учетные документы нужно носить с собой
Основні тези
- Мужчины в Украине должны носить с собой военно-учетные документы во время всеобщей мобилизации и военного положения.
- Военнообязанные должны иметь военный билет или временное удостоверение, а призывники - удостоверение о приписке к призывному участку.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, во время которых мужчины должны носить с собой военно-учетные документы. Их нужно предъявлять по требованию уполномоченных лиц.
Заметим, что Владимир Зеленский предложил Раде продолжить всеобщую мобилизацию и военное положение до 5 ноября 2025 года, передает 24 Канал.
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Какие документы надо носить с собой?
Военнообязанные должны иметь при себе:
- Военный билет (после окончания военной службы или в случае зачисления в запас);
- Временное удостоверение военнообязанного (для тех, кто не имеет военного билета).
У призывников с собой должно быть удостоверение о приписке к призывному участку.
Среди других документов, которые надо носить с собой:
- справка о получении отсрочки от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации на особый период (период действия военного положения) (если предоставляется);
- справка об освобождении от воинского учета с отметкой в военно-учетном документе об исключении с воинского учета (по состоянию здоровья или по другим причинам).