Рекрутинг в ВСУ: в ком больше всего нуждается армия и какие вакансии интересуют людей

Рекрутинг в ряды Вооруженных Сил стал новым опытом для Украины. Эта практика предполагает возможность человека самостоятельно выбрать военное подразделение и специальность.

Руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская рассказала 24 Каналу, что после подписания договоров с Министерством обороны произошло масштабирование рекрутинга. Это получило огласку, поэтому военные подразделения начали сами обращаться с просьбой распространить их вакансии.

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Какие специальности пользуются спросом

С ноября 2023 года возросло количество обращений от бригад, которые хотели бы воспользоваться рекрутингом. Раньше для военных это был новый опыт. Впрочем, на платформе по трудоустройству Lobby X свои вакансии разместили примерно 250 подразделений разных родов войск. Ко всем им можно присоединиться.

Ситуация динамично меняется, но сейчас больше всего вакансий от штурмовых и пехотных подразделений. Такие люди всегда нужны в армии.

Мы видим большой спрос от кандидатов на вакансии, связанные с БПЛА – операторы, механики, ремонтники. Здесь есть сбалансированность спроса и предложений, есть запрос на таких специалистов и одновременно спрос со стороны общества,

– рассказала Ольга Бандривская.

Также растет количество вакансий на штабные должности по направлению управления, IT, логистики. Ведь война – это не только штурмы, нужное обеспечение, чтобы они происходили. На такие должности большой конкурс, люди на них соглашаются и хотят реализовать свой потенциал.

Многие ли женщины соглашаются на вакансии в ВСУ

Если говорить о процентном соотношении, то на платформе по трудоустройству есть около 20% резюме именно от женщин. Они также служат в армии на разных должностях, в том числе и пехотных. Однако следует понимать, что, например, на должность пулеметчика или гранатометчика возьмут женщину, которая физически вынослива и сможет выдержать нагрузку.

"Подразделения тщательно выбирают мужчин и женщин, учитывая их физические способности и возможность выполнять должностные обязанности. В общем, к женщинам относятся очень открыто. Я вижу, что со временем эта тенденция только улучшается", – подчеркнула Бандривская.

Как мотивируют людей подаваться на вакансии в пехоту

По словам руководительницы военного департамента Lobby X, они пытаются работать с людьми через бренды бригад, рассказывать об успешных историях бойцов, удачных штурмах. Запрос на должности стрелков, гранатометчиков, пулеметчиков очень большой, значительно больше, чем желающих там работать.

Мы пытаемся мотивировать через рассказы о тех или иных бригадах, их брендах, успешных кейсах для того, чтобы показать людям, что штурмы не всегда заканчиваются смертью, что есть перспективы развития карьеры, что можно учиться и развиваться,

– заметила Бандривская.

Она добавила, что работа в этом направлении ведется системно, ведь все понимают остроту проблемы, с которой сегодня столкнулось наше государство.

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