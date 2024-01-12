Рекрутинг в ВСУ: в ком больше всего нуждается армия и какие вакансии интересуют людей
Рекрутинг в ряды Вооруженных Сил стал новым опытом для Украины. Эта практика предполагает возможность человека самостоятельно выбрать военное подразделение и специальность.
Руководитель военного департамента Lobby X Ольга Бандривская рассказала 24 Каналу, что после подписания договоров с Министерством обороны произошло масштабирование рекрутинга. Это получило огласку, поэтому военные подразделения начали сами обращаться с просьбой распространить их вакансии.
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Какие специальности пользуются спросом
С ноября 2023 года возросло количество обращений от бригад, которые хотели бы воспользоваться рекрутингом. Раньше для военных это был новый опыт. Впрочем, на платформе по трудоустройству Lobby X свои вакансии разместили примерно 250 подразделений разных родов войск. Ко всем им можно присоединиться.
Ситуация динамично меняется, но сейчас больше всего вакансий от штурмовых и пехотных подразделений. Такие люди всегда нужны в армии.
Мы видим большой спрос от кандидатов на вакансии, связанные с БПЛА – операторы, механики, ремонтники. Здесь есть сбалансированность спроса и предложений, есть запрос на таких специалистов и одновременно спрос со стороны общества,
– рассказала Ольга Бандривская.
Также растет количество вакансий на штабные должности по направлению управления, IT, логистики. Ведь война – это не только штурмы, нужное обеспечение, чтобы они происходили. На такие должности большой конкурс, люди на них соглашаются и хотят реализовать свой потенциал.
Многие ли женщины соглашаются на вакансии в ВСУ
Если говорить о процентном соотношении, то на платформе по трудоустройству есть около 20% резюме именно от женщин. Они также служат в армии на разных должностях, в том числе и пехотных. Однако следует понимать, что, например, на должность пулеметчика или гранатометчика возьмут женщину, которая физически вынослива и сможет выдержать нагрузку.
"Подразделения тщательно выбирают мужчин и женщин, учитывая их физические способности и возможность выполнять должностные обязанности. В общем, к женщинам относятся очень открыто. Я вижу, что со временем эта тенденция только улучшается", – подчеркнула Бандривская.
Как мотивируют людей подаваться на вакансии в пехоту
По словам руководительницы военного департамента Lobby X, они пытаются работать с людьми через бренды бригад, рассказывать об успешных историях бойцов, удачных штурмах. Запрос на должности стрелков, гранатометчиков, пулеметчиков очень большой, значительно больше, чем желающих там работать.
Мы пытаемся мотивировать через рассказы о тех или иных бригадах, их брендах, успешных кейсах для того, чтобы показать людям, что штурмы не всегда заканчиваются смертью, что есть перспективы развития карьеры, что можно учиться и развиваться,
– заметила Бандривская.
Она добавила, что работа в этом направлении ведется системно, ведь все понимают остроту проблемы, с которой сегодня столкнулось наше государство.
В Украине может появиться новый закон о мобилизации: что известно
- В конце декабря в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о мобилизации. Это вызвало оживленные дискуссии в обществе. Среди возможных нововведений назвали снижение призывного возраста до 25 лет, жесткие санкции против уклонистов, возможность демобилизации, устранение понятия "ограниченная пригодность".
- Законопроект обсуждали на заседаниях Комитета Верховной Рады по национальной безопасности. В ходе одного из них присутствовали министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Они подчеркнули, что усиление мобилизации есть объективной составляющей войны, ведь без этого на фронте некому будет воевать. Вместе с тем, Залужный и Умеров согласились, что законопроект нужно дорабатывать и изъять из него антиконституционные положения.
- После закрытого совещания депутатов с военными 11 января законопроект решили вернуть на доработку. Комитету передадут предложения рабочих групп. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что депутаты понимают запрос военных, впрочем, не все нормы могут быть поддержаны. Следовательно, совместным решением политических сил, правительства и военного руководства законопроект вернули в Комитет.