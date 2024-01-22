В каких случаях за уклонение от мобилизации могут быть посадить в тюрьму: объяснение юриста

Адвокат Александр Камша объяснил, какое наказание предусмотрено для тех, кто уклоняется от службы в армии во время военного положения. Это может быть как штраф, так и ограничение свободы или заключение.

Принятый законопроект №10062 о создании единого реестра военнослужащих должен работать как швейцарские часы, уверяют в Минобороны. Военнообязанные смогут предоставить данные онлайн без визита в ТЦК и кучи бумажных справок или ксерокопий.

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Чтобы не попасть под административную ответственность, нужно обновлять данные

Уместно будет посоветовать следить за актуальностью собственных данных каждому из состоящих на учете военнообязанных и, в случае необходимости, проводить сверку данных,

– говорит юрист.

Порядок организации и ведения военного учета предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты должны:

состоять на военном учете;

прибывать по вызову в ТЦК;

пройти медосмотр;

уточнять данные после их изменения;

раз в 5 лет проверять актуальность своих данных.

Кроме того, после смены места жительства необходимо в течение семи дней встать на военный учет. Мужчины, имеющие право на отсрочку, должны до 1 октября подавать в ТЦК документы, подтверждающие это право.

Если же нарушить правила правила военного учета, то можно попасть под административную ответственность, в частности, заплатить штраф в размере от 850 до 1 700 гривен.

За уклонение от мобилизации или военного учета может быть и уголовная ответственность

Согласно статьям 335-337 УК, уголовная ответственность может быть за:

уклонение от призыва лиц офицерского состава;

уклонение от военной службы при мобилизации резервистами;

уклонение от военного учета или учебных сборов.

Суд может присудить лишение свободы, если военнообязанный не имеет отсрочки и не явился на пункт сбора в назначенное время. Впрочем, если гражданин не смог прибыть в пункт сбора по уважительной причине и имеет документальное подтверждение, то его не будут наказывать. Если такого подтверждения нет – неприбытие в пункт сбора считается уклонением по статье 335 или 336 УКУ.

На сколько могут сесть уклонисты

Степень уголовной ответственности за уклонение от службы зависит от статьи Уголовного кодекса Украины:

по статье 335 "Уклонение от призыва на срочную военную службу" – до 3 лет ограничения свободы;

"Уклонение от призыва на срочную военную службу" – до 3 лет ограничения свободы; по статье 336 "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" – от 3 до 5 лет лишения свободы;

"Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" – от 3 до 5 лет лишения свободы; по статье 337 "Уклонение от военного учета или специальных сборов" предусмотрен штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или до одного года исправительных работ в случае уклонения военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины. По закону, после предупреждения в случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.

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Что даст реестр "Оберег"

Раньше в Минобороны объяснили, что не будут посылать повестки "лишний раз". Речь об электронном реестре военнообязанных "Оберег", в котором бумажную информацию превратили в цифровую.

