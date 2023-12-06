Каких студентов могут оставить без отсрочки: в Раде раскрыли детали

Представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде объяснил, каким может быть новый закон о мобилизации в Украине. В частности, Федор Вениславский рассказал об изменениях для студентов.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал о возможных изменениях в законодательстве для студентов, получающих второе высшее образование. Некоторые из них могут лишить права на отсрочку от мобилизации.

Читайте также Ситуация для студентов-уклончан может измениться уже зимой: в Раде анонсировали новый законопроект

Что сказал Вениславский

Как пояснил нардеп, некоторые соискатели образования могут потерять право на отсрочку от мобилизации.

Мы предполагаем, что имеют право на отсрочку от призыва только лица, получающие следующий уровень образования – например, если после магистерской степени человек идет на аспирантуру. То есть лица, которые после одного высшего образования получают второе высшее образование – того же уровня или низшего уровня – для них отсрочки не будет,

– отметил Вениславский.

Представитель президента Украины в Верховной Раде объяснил грядущие законодательные изменения на примере. Если человек получил диплом магистра и юридическое образование и сейчас поступает на стационар для получения второго образования по другой специальности, это не будет считаться последовательным образованием. Такое лицо не будет иметь права на отсрочку от призыва в ряды ВСУ.

Другие новости о мобилизации студентов