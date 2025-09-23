Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Кто может получить временную непригодность?

Болезни век, слезного аппарата и конъюнктивит

Близорукость, дальнозоркость и астигматизм

Болезни мышц глаза и косоглазие

Катаракта, туннельное зрение, болезни хрусталика и глазного яблока

Отслоение и разрыв сетчатки

Люди с отслоением или разрывом сетчатки с существенным ухудшением зрения, особенно после безуспешного лечения являются непригодными, а пригодными признают тех, у кого сетчатка восстановлена после успешной операции или мелкие разрывы не влияют на зрение.

Глаукома

Непригодным человека делает развитая глаукома на обоих глазах. В то же время годными к службе признают пациентов с глаукомой на одном глазу или на начальной стадии, а также тех, у кого повышенное внутриглазное давление (офтальмогипертензия).

Расстройства зрения и слепота

Непригодными могут стать люди со слепотой одного или обоих глаз, а также те, у кого отсутствуют одно или оба глазных яблока. Пригодными признают пациентов с остротой зрения до 0,5 и теми, кто имеет нарушения цветовосприятия (дихромазия, аномальная трихромазия).

В издании подчеркнули, что после острых болезней глаз или хирургического лечения люди могут получить временную непригодность. Во время службы лица с контактными линзами должны носить очки для безопасного выполнения обязанностей.

Что известно о прохождении ВВК?