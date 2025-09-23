Про це розповідає 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

Хто може отримати тимчасову непридатність?

Хвороби повік, сльозового апарату та кон'юнктивіт

Непридатними визнають людей з паралічем очних м'язів, що викликає диплопію (двоїння в очах), або паралітичною косоокістю. Водночас придатні ті, у кого м'язи частково паралізовані, але немає постійного двоїння, а також при співдружній косоокості без втрати бінокулярного зору.

Короткозорість, далекозорість і астигматизм

Непридатними стають люди з різко вираженими захворюваннями склери, рогівки, кришталика, очного яблука, прогресуючими ураженнями зорових нервів або з гостротою зору в окулярах нижче 0,2. Крім цього, до непридатних відносять випадки кератоконусу III–IV стадії, катаракти та спадкову абіотрофію сітківки ("тунельний зір").

Своєю чергою, придатними визнають людей з хворобами одного ока, помірними змінами на обох очах, після операцій із встановленням штучного кришталика або лазерної корекції, якщо зір стабільний, а тимчасово непридатними можуть бути ті, хто проходить лікування після операцій на рогівці чи склері, отримують відстрочку до двох місяців.

Хвороби м'язів ока та косоокість

Непридатними можуть визнати людей з паралічем очних м'язів, що викликає диплопію (двоїння в очах), або паралітичною косоокістю. Водночас придатними визнають тих, у кого м'язи частково паралізовані, але немає постійного двоїння, а також при співдружній косоокості без втрати бінокулярного зору.

Катаракта, тунельний зір, хвороби кришталика та очного яблука

Люди з різко вираженими захворюваннями склери, рогівки, кришталика, очного яблука, прогресуючими ураженнями зорових нервів або з гостротою зору в окулярах нижче 0,2 стають непридатними. Також до цієї категорії відносять випадки кератоконусу III–IV стадії, катаракти та спадкову абіотрофію сітківки ("тунельний зір").

Придатними можуть визнати людей з хворобами одного ока, помірними змінами на обох очах, після операцій із встановленням штучного кришталика або лазерної корекції, якщо зір стабільний. Тимчасово непридатними можуть бути ті, хто проходить лікування після операцій на рогівці чи склері, отримують відстрочку до двох місяців.

Відшарування та розрив сітківки

Люди з відшаруванням або розривом сітківки із суттєвим погіршенням зору, особливо після безуспішного лікування є непридатними, а придатними визнають тих, у кого сітківка відновлена після успішної операції або дрібні розриви не впливають на зір.

Глаукома

Непридатною людину робить розвинена глаукома на обох очах. Водночас придатними до служби визнають пацієнтів із глаукомою на одному оці або на початковій стадії, а також тих, у кого підвищений внутрішньоочний тиск (офтальмогіпертензія).

Розлади зору і сліпота

Непридатними можуть стати люди зі сліпотою одного або обох очей, а також ті, у кого відсутні одне чи обидва очні яблука. Придатними визнають пацієнтів із гостротою зору до 0,5 та тими, хто має порушення кольоросприйняття (дихромазія, аномальна трихромазія).

У виданні підкреслили, що після гострих хвороб очей або хірургічного лікування люди можуть отримати тимчасову непридатність. Під час служби особи з контактними лінзами мають носити окуляри для безпечного виконання обов'язків.

