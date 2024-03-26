Штрафы для военнообязанных: за что могут взыскать средства и сколько придется платить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Сейчас некоторых военнообязанных граждан могут оштрафовать при определенных условиях. Детали об этом рассказал юрист.

Адвокат судебной практики ЮКК “Де-Юре” Владислав Мартынчук рассказал, что оштрафовать военнообязанных могут, например, за неявку в ТЦК. В то же время заметим, что наложение штрафа, брошенное в почтовый ящик, а не вручено лично, не является законным.

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Как узнать о штрафе

Как отмечает Владислав Мартынчук, узнать о наличии или отсутствии штрафа, наложенного территориальным центром комплектования и социальной поддержки, можно несколькими способами.

В первую очередь можно обратиться собственно к ТЦК и СП, который мог потенциально наложить штраф, с соответствующим запросом. Его может подать каждый гражданин в порядке Закона Украины "Об обращении граждан". Срок ответа на такой запрос длится 30 дней.

Запрос о наложении взыскания может сделать в интересах лица его адвокат, но уже в порядке Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Срок ответа на такой запрос составляет 5 дней,

– уверяет адвокат.

В частности, о переданных на принудительное исполнение в государственную исполнительную службу постановления о наложении штрафа и, соответственно открытые исполнительные производства можно узнать с помощью АСВП (автоматизированная система исполнительного производства).

Такие действия можно сделать с помощью ФИО потенциального должника. Также данные о должнике после открытия исполнительного производства также могут быть внесены в Единый реестр должников.

Какой размер штрафа за неявку в ТЦК

Сообщается, что штраф за неявку по повестке о вызове для уточнения данных или прохождения ВВК предусмотрен статьей об административных правонарушениях. Известно, что в период военного положения такой штраф по состоянию на сейчас составляет от 3,4 тысячи до 5,4 тысячи гривен.

В случае, если человек добровольно не оплатит штраф, он будет взыскан с него в принудительном порядке в исполнительном производстве,

– отмечает специалист.

По его словам, сведения о лице могут быть внесены в Единый реестр должников, что влечет невозможность заключать любые сделки по отчуждению принадлежащего должнику недвижимого имущества.

Заметим, если военнообязанному мужчине должным образом вручили повестку, то он должен появиться в ТЦК в назначенное время, иначе ему грозит штраф в несколько тысяч гривен.