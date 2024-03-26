Адвокат судової практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартинчук розповів, що оштрафувати військовозобов'язаних можуть, наприклад, за неявку до ТЦК. Водночас зауважимо, що накладання штрафу, кинуте до поштової скриньки, а не вручено особисто, не є законним.

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Як дізнатися про штраф

Як зазначає Владислав Мартинчук, дізнатися про наявність чи відсутність штрафу, накладеного територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, можна кількома способами.

Першочергово можна звернутись власне до ТЦК і СП, який міг потенційно накласти штраф, із відповідним запитом. Його може подати кожен громадянин у порядку Закону України "Про звернення громадян". Строк відповіді на такий запит триває 30 днів.

Запит щодо накладення стягнення може зробити в інтересах особи її адвокат, але вже у порядку Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Строк відповіді на такий запит складає 5 днів,

– запевняє адвокат.

Зокрема, про передані на примусове виконання до державної виконавчої служби постанови про накладення штрафу та, відповідно відкриті виконавчі провадження можна дізнатись за допомогою АСВП (автоматизована система виконавчого провадження).

Такі дії можна зробити за допомогою ПІБ потенційного боржника. Також дані про боржника після відкриття виконавчого провадження також можуть бути внесені до Єдиного реєстру боржників.

Який розмір штрафу за неявку до ТЦК

Повідомляється, що штраф за неявку за повісткою про виклик для уточнення даних чи проходження ВЛК передбачений статтею про адміністративні правопорушення. Відомо, що у період воєнного стану такий штраф станом на зараз складає від 3,4 тисячі до 5,4 тисячі гривень.

У випадку, якщо людина добровільно не оплатить штраф, його буде стягнено з неї у примусовому порядку у виконавчому провадженні,

– наголошує фахівець.

За його словами, відомості про особу можуть бути внесені до Єдиного реєстру боржників, що має наслідком неможливість укладати будь-які угоди щодо відчуження належного боржнику нерухомого майна.

Зауважимо, якщо військовозобов'язаному чоловікові належним чином вручили повістку, то він має з'явитись у ТЦК у назначений час, інакше йому загрожує штраф у кілька тисяч гривень.