Какой возраст для мобилизации женщин в Украине: окончательное объяснение

По закону, женщин в Украине могут мобилизовать в ряды Вооруженных Сил только по добровольному согласию. Однако некоторые категории украинок все же обязаны стать на воинский учет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О воинской обязанности и военной службе". Отмечается, что те женщины, имеющие специальность или профессию, родственную с военно-учетной берутся на воинский учет по их желанию.

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Возможна ли мобилизация женщин в Украине

Согласно законодательству, все женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, должны стать на воинский учет. Это касается женщин-медиков в возрасте от 18 до 60 лет, которых определят пригодными к службе по состоянию здоровья.

Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках, фармацевтах и тому подобное. Причем специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы,

– пояснил адвокат Владислав Мандрик.

Важно! Военный учет не означает обязательную мобилизацию женщин.

Те женщины, которые стоят на воинском учете, во время военного положения могут начать служить только по собственному желанию. В мирное время они могут пойти на военную службу или службу в резерве только по контракту.

К слову, ранее стало известно, что до 18 декабря Министерство обороны планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военных со службы. Однако пока неизвестно, какие именно механизмы демобилизации предложит Минобороны.