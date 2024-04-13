В базах полиции – сотни тысяч возможных уклонистов, – Клименко рассказал как их разыскивают

В полиции в очередной раз напомнили, что на улице вручить повестку могут только военные, работники ТЦК. В то же время отметили, что в базах содержатся сотни тысяч тех, кто может уклоняться от службы в рядах ВСУ.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Речь идет о сотнях тысяч тех, кто, по мнению ТЦК, может уклоняться от службы в армии.

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Правоохранители проверяют людей

Клименко отметил, что полиция совместно с работниками ТЦК может работать на улице. В то же время подчеркнул, что повестку вручить может исключительно военный, сотрудник ТЦК. Также напомнил о том, что правоохранители и представители военкоматов совместно работают на блокпостах.

У полиции есть соответствующие базы данных, в которых есть уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу этих людей могут проверить работники ТЦК,

– добавил Клименко.

По словам министра внутренних дел, полиция занимается розыском тех украинцев, которые получили на руки повестки и уклоняются от мобилизации. Он подчеркнул, что полиция действует согласно письменному обращению работников ТЦК и СП. Вместе с тем, административные протоколы в отношении этой группы людей составляют исключительно сотрудники военкоматов.

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