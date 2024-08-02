Если пришла повестка: в течение какого времени следует явиться в ТЦК

По закону, военнообязанный должен прийти в ТЦК в срок, указанный в повестке. Однако для этого дата явки по такой повестке должна определяться не менее чем 14 днями.

Документ военнообязанному смогут отправить по почте. Особенности вручения повесток рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.

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Когда надо явиться в ТЦК

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, повестка выписывается или формируется и направляется не позднее следующего дня после подписания.

Однако дата явки по такой повестке должна определяться не менее чем 14 днями. Это сделано для того, чтобы исключить вопрос, например, задержки почтового отправления, недоставки данной повестки,

– рассказала Лариса Козак.

Она также отметила, что если военнообязанный обновил данные, то повестку присылают согласно обновленных данных в "Резерв+". Для тех, кто этого не сделал, повестка поступит по месту зарегистрированного проживания.

Опять-таки, нормативно-правовой акт говорит о том, что повестка направляется заказным письмом с описью вложения, и это будет надлежащим доказательством ее получения в случае завершения 14-дневного срока,

– объяснили в ТЦК.

Повестка будет считаться автоматически врученной, даже если гражданин не забрал ее из почтового отделения или она вернулась в связи с окончанием сроков хранения. Лариса Козак добавила, что после этого может быть запущен механизм наложения соответствующего административного взыскания.

В случае невозможности прибыть по уважительным причинам (болезнь, обстоятельства непреодолимой силы, смерть близкого родственника и т.д.), гражданин обязан не позднее трехдневного срока лично подать соответствующие документы, которые подтверждают его уважительную причину в ТЦК с последующим прибытием в течение 7 дней.

К слову, ранее стало известно, что Генеральный штаб ВСУ рассмотрел предложение по осуществления процедуры призыва в ряды ВСУ без участия ТЦК.