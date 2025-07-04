Бронирование для госслужащих: кто получит отсрочку от мобилизации в 2025 году

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает нововведения для бронирования военнообязанных. В частности, бронирование работников нужно для обеспечения бесперебойной работы критически важных структур.

Изменения могут коснуться также некоторых чиновников. Подробнее о возможных нововведениях в статью 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" рассказывает 24 Канал.

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Что изменится для чиновников

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13429, который предусматривает новые правила бронирования военнообязанных по мобилизации.

Согласно нововведениям, государственные органы с общенациональной юрисдикцией смогут бронировать всех своих военнообязанных работников. Однако, есть исключение для специализированных структур.

В частности, исключение касается полиции, ГБР, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и уголовно-исполнительной службы. В них бронированию подлежат не более 50% работников.

В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура будет иметь возможность забронировать 100% работников.

Кто из госслужащих будет подлежать бронированию:

все должностные лица категории "А", главы областных, районных советов и общин;

до 50% работников категорий "Б" и "В" в госорганах и органах местного самоуправления.

специалисты предприятий с мобилизационными задачами;

работники и владельцы критически важных предприятий, обеспечивающих армию, экономику и жизнедеятельность.

Целью инициативы является усиление обороноспособности и сохранение устойчивости государственных структур в условиях военного положения.

В документе отмечается, что критерии для признания предприятий критически важными будет устанавливать Кабмин.

К слову, бронирование не распространяется на людей без официального трудоустройства, тех, кто не стоит на воинском учете, или получает заработную плату менее 20 тысяч гривен.