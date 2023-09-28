Могут ли забрать в армию сразу нескольких членов семьи: объяснение юриста

В Украине до 15 ноября будет продолжаться военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным гражданам от 18 до 60 лет могут быть вручены повестки.

Пока в законе Украины нет четких правил о том, могут ли призвать условно двух братьев. Об этом рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич, отметив, что некоторые исключения все же продуманы, передает 24 Канал.

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Могут отправить служить нескольких членов одной семьи

В статье 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" есть перечень оснований, позволяющих гражданам получить отсрочку. Соответственно их не могут призвать на военную службу.

К примеру, не призывают членов семьи, если родственники военнообязанного (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родные брат с сестрой) погибли или пропали без вести во время вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях или во время обеспечения национальной безопасности и обороны, а также отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Точно не будут мобилизовать тех мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести,

– заметил Антон Маринич.

По его словам, если муж находится на службе, а жена занимается воспитанием детей, тогда призывать ее точно не будут. И наоборот: мужчину не могут забрать в армию, пока его жена стоит на защите Украины, а он самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка или детей.

Мобилизация в Украине