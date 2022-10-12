Общая мобилизация: кого будут призывать в Украине осенью

Частичная мобилизация в России продолжается. На фоне этого в Украине не вводится усиленный набор в армию. В то же время следует быть готовым к тому, что ее ряды может пополнить кто-угодно.

Заметим, что в Украине действует военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Расскажем, кого могут признать в армию этой осенью.

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Плановый осенний призыв упразднили

Напомним, что президент Владимир Зеленский упразднил осенний призыв, запланированный на октябрь 2022 года. Еще в середине августа министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что ВСУ не нуждается в дополнительной мобилизации. Исключением могут стать специалисты некоторых специальностей. Тогда он выделил операторов БПЛА, айтишников, связистов, артиллеристов и других.

В тот момент было известно, что участниками боевых действий являются:

700 тысяч человек, мобилизованных в ВСУ;

до 60 тысяч человек, служащих в пограничных войсках;

до 90 тысяч, служащих в Нацгвардии;

до 100 тысяч в национальной полиции.

В то же время Резников дал четко понять каждому мужчине: нужно быть готовым к мобилизации. По информации Минобороны потери украинской стороны, хоть и не столь существенны, но они есть. Поэтому может возникнуть необходимость заменить пострадавших или погибших на поле боя.

Напомним, что советник главы ОП Михаил Подоляк также высказал мнение по поводу мобилизации. Ее он озвучил после оглашения Путиным частичного набора в армию. По словам Подоляка, пока дополнительно проводить мобилизацию в Украине не нужно. Он также подчеркнул, что пополнять ряды будут только специалисты. И только тогда, когда соответствующая потребность будет возникать.

Поскольку мы заговорили о потерях врага на фронте, напомним их. С учетом того, что ежедневно ряды "двухсотых" только пополняются.

На тот свет отправили более 63 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 63 380 российских захватчиков. А вот за прошедшие сутки эта цифра пополнилась на 270 бойцов РФ. Заметим, что данные могут несколько отличаться, ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно.

Кроме того, в металлолом уже превратили 5181 боевую бронированную машину, 1507 артиллерийских систем, 355 РСЗО, 182 средства ПВО, а также 136 единиц специальной техники. Также на балансе вражеской армии на 268 самолетов, 235 вертолетов, 1129 БПЛА, 315 крылатых ракет, 15 судов и 3927 автомобилей и автоцистерн меньше.

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