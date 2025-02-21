Мобилизация 2025: кого не берут в армию по новым правилам

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация населения. По закону, некоторые категории украинцев не подпадают под мобилизацию и не могут быть призваны в армию.

Обо всех нюансах законодательства и о том, кто не подлежит мобилизации, рассказывает 24 Канал.

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Кого не могут мобилизовать

В Украине некоторые граждане имеют право на отсрочку или полное освобождение от службы из-за профессиональной деятельности или семейных обстоятельств. К тому же по закону не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 и более 60 лет.

В общем украинцев, которые не подлежат призыву, можно разделить на несколько категорий.

По состоянию здоровья

По закону, мобилизовать не могут граждан с инвалидностью I – III степеней или непригодных к военной службе.

По семейным обстоятельствам

Мужчины и женщины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины – опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III – IV степени выраженности);

мужчины и женщины, которые содержат совершеннолетнего ребенка (18 – 23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины – усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (в возрасте до 18 лет);

мужчины и женщины, которые ухаживают за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые нуждаются в постоянном уходе;

мужчины и женщины, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, который недееспособен; те, кто ухаживают за человеком с инвалидностью I группы, за человеком с инвалидностью II группы или за человеком, который нуждается в постоянном уходе – если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;

один из супругов, жена или муж, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие.

Из-за гибели родственников

По закону мобилизации также не подлежат мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Важно! К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Студенты и преподаватели

Речь идет о студентах учреждений профессионального образования, высших учебных заведений, тех, кто получает профессиональное предвысшее образование, ассистентах-стажерах, аспирантах и докторантах – тех, кто учится на дневной или дуальной форме;

Также призыву не подлежат научные, научно-педагогические и педагогические работники, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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По виду деятельности

граждане, которые привлечены к работе на критически важных предприятиях и организациях;

также речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, судьях, работниках органов военного управления, Минобороны, ВСУ, ГПСУ, ГСЧС, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, аппарата МВД.

В то же время некоторые украинцы не подлежат мобилизации временно. Это касается граждан, которые проходили военную службу по призыву по мобилизации и были уволены в запас (кроме военнослужащих, которые зачислены на службу в военном оперативном резерве первой очереди) – во время частичной мобилизации в течение 6 месяцев со дня увольнения со службы.

К тому же призвать не могут граждан, которые получили отсрочку по решению ВВК по состоянию здоровья сроком максимум на 6 месяцев.