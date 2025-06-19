19 июня, 07:54
Мобилизация с 1 июля: полный перечень, кто не подлежит призыву на военную службу
Основні тези
- Во время общей мобилизации определенные категории граждан не подлежат призыву на военную службу.
- Полный перечень закреплен в статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"
Во время всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные могут получить повестку. Однако определенные категории не подлежат призыву.
Так, кого именно не мобилизуют в июле, – сообщает 24 Канал.
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Кто не подлежит мобилизации
Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные:
- забронированы за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;
- признаны лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на 6 – 12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
- женщины и мужчины, на иждивении которых находятся 3 и более детей до 18 лет. Однако кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца;
- женщины и мужчины, которые имеют ребенка (детей) до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы. Кроме того, когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждено документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует госполитику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;
- женщины и мужчины, на содержании которых совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, на содержании которых находится ребенок (дети), который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- заняты постоянным уходом за больным женой (мужем), ребенком и/или отцом или матерью (своими, или жены (мужа), если он сам нуждается в постоянном уходе по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица нуждаются в постоянном уходе;
- опекун лица, признанного судом недееспособным;
- имеющие жену или мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- имеющие жену или мужа из числа лиц с инвалидностью III группы, если она установлена вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, кисти руки, стоп, одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
- имеющих одного из родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;
- члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, которые заняты постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины, имеющие ребенка до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 закона "О воинской обязанности и военной службе";
- руководители министерств и их заместители, руководители госорганов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- нардепы, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека;
- Председатель и другие члены Счетной палаты;
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, СБУ, СВР, Нацгвардии, ГПСУ, Управления государственной охраны Украины, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД;
- дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;
- госслужащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно- правовых актов проводят их профессиональную научную юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента, Верховной Рады и Кабинета Министров;
- другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.