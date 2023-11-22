Как проходит мобилизация в Украине: кого призывают прежде всего в ряды ВСУ

Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ сообщил, что мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются планово. В ходе их проведения были учтены все вызовы, связанные с мобилизацией в России.

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что мобилизация в Украине продолжается с февраля 2022 года. Никаких усилений или послаблений не было.

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Кого мобилизуют в первую очередь

Фитьо напомнил, что сейчас в нашей стране военнообязанными считаются граждане в возрасте 18 – 60 лет, которые по своему состоянию здоровья могут проходить военную службу. Также есть категория призывников в возрасте 18 – 27 лет, которые могут призываться на военную срочную службу. Но поскольку нет указа президента об увольнении по демобилизации предыдущих срочников и набора новых, то эта группа граждан пока по мобилизации не призывается.

Кроме того, военнообязанные граждане после получения повестки, если они появились в ТЦК лично, проходят медицинское освидетельствование и обновляют свои военно-учетные данные. Если у них нет причин, предусмотренных законодательством для получения отсрочки от мобилизации, они направляются в учебный центр, где проходят обучение от одного месяца и, соответственно, уже затем направляются в свои воинские части,

– объяснил он.

По его словам, когда военнообязанный приходит в военкомат, это не значит, что он сразу идет в ВСУ. Сначала такой человек предоставляет свои учетные данные и, если по состоянию здоровья и его специальности на сегодняшний день он сейчас нужен, то его могут мобилизовать по формируемому направлению. Все зависит от потребностей, которые есть в настоящее время.

Фитьо привел несколько примеров. Он назвал обучение на специальность стрелка самым простым. Оно длится от одного месяца. Обучение на более сложные специальности, такие как оператор дронов, наводчик-артиллерист и т.д. занимает месяц, два или три, согласно программе. По его словам, некоторые украинские мобилизованные также проходят обучение в Великобритании, Германии и других странах-партнерах.

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