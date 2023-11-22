Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зауважив, що мобілізація в Україні триває від лютого 2022 року. Ніяких посилень чи послаблень не було.

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Кого мобілізують в першу чергу

Фітьо нагадав, що зараз в нашій країні військовозобов'язаними вважаються громадяни віком 18 – 60 років, які за своїм станом здоров’я можуть проходити військову службу. Також є категорія призовників віком 18 − 27 років, які можуть призиватися на військову строкову службу. Але, оскільки немає указу президента щодо звільнення по демобілізації попередніх строковиків та набору нових, то ця група громадян наразі по мобілізації не призивається.

Крім цього, військовозобов'язані громадяни після отримання повістки, якщо вони з’явилися в ТЦК особисто, проходять медичний огляд та оновлюють свої військово-облікові дані. Якщо в них немає причин, передбачених законодавством для отримання відстрочки від мобілізації, вони скеровуються в навчальний центр, де проходять навчання від одного місяця і, відповідно, вже потім скеровуються до своїх військових частин,

– пояснив він.

За його словами, коли військовозобов'язаний приходить до військкомату, це не означає, що він одразу йде у ЗСУ. Спочатку така людина надає свої облікові дані і, якщо за станом здоров’я та її фахом на сьогодні вона зараз потрібна, то її можуть мобілізувати за тим напрямком, який формується. Все залежить від потреб, які є на цей час.

Фітьо навів кілька прикладів. Він назвав навчання на спеціальність стрільця найпростішим. Воно триває від одного місяця. Навчання на складніші спеціальності, такі як оператор дронів, навідник-артилерист тощо займає місяць, два чи три, відповідно до програми. За його словами, деякі українські мобілізовані також проходять навчання у Великій Британії, Німеччині та в інших країнах-партнерах.

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