Кого не мобилизуют в июне и кто имеет право на отсрочку

В Украине продолжается военное положение – мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Однако определенные граждане освобождаются от призыва на военную службу.

Информацию о том, кто имеет право на отсрочку и не подлежит мобилизации собрал 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", от призыва на военную службу по мобилизации освобождаются следующие категории граждан:

Забронированные работники государственных органов, предприятий и учреждений, которых официально оставили на работе во время мобилизации.

Лица с инвалидностью или временно непригодные по заключению ВВК.

Право на отсрочку имеют:

Одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка или если другой родитель: умер, лишен родительских прав, пропал без вести, находится в тюрьме, или запись об отце сделана в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса.

Родители, опекуны или усыновители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители или опекуны ребенка с тяжелым заболеванием, который нуждается в длительном лечении или паллиативной помощи (даже без статуса инвалидности).

Те, на содержании которых есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, опекуны или воспитатели ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки (до 18 лет).

Лица, которые ухаживают за больными мужем, женой, ребенком, собственными родителями или родителями жены или мужа, если те нуждаются в постоянном уходе и это подтверждено медицински.

Опекун недееспособного лица, что подтверждено судом.

Лица, которые имеют жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

Лица, которые имеют жену/мужа с инвалидностью III группы в случае тяжелых болезней или травм.

Лица, которые имеют одного из родителей (своих или супругов) с инвалидностью I или II группы и нет других, кто имеет обязанность и возможность их содержать.

Родственники II или III степени родства, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы, при отсутствии более близких родственников.

Женщины или мужчины с ребенком до 18 лет, если другой родитель проходит военную службу.

Также в Украине не мобилизуются государственные чиновники и некоторые работники:

Руководители министерств и их заместители.

Народные депутаты Украины и депутаты ВР АР Крым.

Судьи всех уровней, включая Конституционный Суд.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Члены Счетной палаты.

Работники: ВСУ, СБУ, СВРУ, МВД, ГСЧС, ГПСУ, Нацгвардии, других силовых структур и ведомств.

Дипломаты (на должностях или с дипломатическим рангом).

Государственные служащие, которые готовят нормативно-правовые акты, отвечают за кибербезопасность, программное обеспечение, базы данных, ИТ в ключевых органах власти.

Право на отсрочку также имеют люди, получающие образование или работающие в сфере образования или науки, в частности:

Студенты дневной или дуальной формы обучения, если получают высший уровень образования, чем уже имеют.

Докторанты, интерны (медицинские).

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые имеют научную степень и официально работают в соответствующих учебных или научных учреждениях.

Напомним, что срок действия отсрочки зависит от причины ее предоставления. Обычно отсрочка действует до завершения действующего указа о мобилизации – сейчас эти указы продолжают каждые 90 дней.