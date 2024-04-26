Комбат "Ахиллеса" рассказал, как батальон готовит бойцов к заданиям
Украинцам важно понимать, что нам нужно не только оружие, хотя оно также очень важно. Необходимо также пополнять ряды Вооруженных Сил Украины.
В эфире 24 Канала командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что сейчас они активно комплектуются.
Важно Мобилизация по-новому: как будет работать принятый законопроект
По его словам, у них достаточно много заявок. Вдохновляет то, что они приходятся от тех людей, которые военно обязаны, но гражданские.
Юрий Федоренко рассказал, какой путь проходят желающие:
- Если проходят систему отбора, то договариваются, что будем работать совместно бок о бок.
- Тогда человек мобилизуется через военкомат.
- Проходит общую военную подготовку, где обучают азам военного дела.
- Потом еще месяц проходит специализированную подготовку.
- Тогда попадает в подразделение.
Юрий Федоренко рассказал, что в подразделении эти люди перенимают опыт у опытного боевого экипажа еще ориентировочно две недели. Однако возможно и месяц – все зависит от того, как человек быстро воспринимает информацию. Только после этого самостоятельно приступает к выполнению боевых задач.
Подразделение "Ахиллес" заинтересован в том, чтобы на передней линии выполняли задачу исключительно подготовленные люди. Подготовленный военнослужащий имеет возможность уничтожать врага интенсивно, сохранить жизнь свою и своих собратьев,
– подчеркнул Юрий Федоренко.
"В целом по мобилизационных процессах я вижу, что люди, которые имели желание, добровольцы, – по большей части они уже находятся все в силах обороны. Защищать Родину – это не просто желание добровольное, то есть обязанность каждого гражданина, кто является военно обязанным", – отметил командир.
По его мнению, именно поэтому государство должно принять необходимые меры, что частично уже реализовано через новый закон о мобилизации, – чтобы насытить силы обороны необходимым количеством подготовленной живой силы. Так можно будет спасти страну от уничтожения.
"Я уверен в том, что государственный механизм сможет отмобилизовать, что самое основное, – научить необходимое количество людей для совершения оборонительных действий и дальнейшее для деоккупации наших территорий", – подытожил Юрий Федоренко.
Что известно о мобилизации
- Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля 2024 года и он вступит в силу 18 мая 2024 года. Минобороны Украины опубликовало основные изменения, которых стоит ждать украинцам.
- Согласно законодательству, есть категории мужчин, которые считаются непригодными к военной службе по состоянию здоровья, даже во время общей мобилизации. С какими болезнями не мобилизуют.
- Кабмин принял постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства.