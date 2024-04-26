Комбат "Ахиллеса" рассказал, как батальон готовит бойцов к заданиям

Украинцам важно понимать, что нам нужно не только оружие, хотя оно также очень важно. Необходимо также пополнять ряды Вооруженных Сил Украины.

В эфире 24 Канала командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что сейчас они активно комплектуются.

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По его словам, у них достаточно много заявок. Вдохновляет то, что они приходятся от тех людей, которые военно обязаны, но гражданские.

Юрий Федоренко рассказал, какой путь проходят желающие:

Если проходят систему отбора, то договариваются, что будем работать совместно бок о бок.

Тогда человек мобилизуется через военкомат.

Проходит общую военную подготовку, где обучают азам военного дела.

Потом еще месяц проходит специализированную подготовку.

Тогда попадает в подразделение.

Юрий Федоренко рассказал, что в подразделении эти люди перенимают опыт у опытного боевого экипажа еще ориентировочно две недели. Однако возможно и месяц – все зависит от того, как человек быстро воспринимает информацию. Только после этого самостоятельно приступает к выполнению боевых задач.

Подразделение "Ахиллес" заинтересован в том, чтобы на передней линии выполняли задачу исключительно подготовленные люди. Подготовленный военнослужащий имеет возможность уничтожать врага интенсивно, сохранить жизнь свою и своих собратьев,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

"В целом по мобилизационных процессах я вижу, что люди, которые имели желание, добровольцы, – по большей части они уже находятся все в силах обороны. Защищать Родину – это не просто желание добровольное, то есть обязанность каждого гражданина, кто является военно обязанным", – отметил командир.

По его мнению, именно поэтому государство должно принять необходимые меры, что частично уже реализовано через новый закон о мобилизации, – чтобы насытить силы обороны необходимым количеством подготовленной живой силы. Так можно будет спасти страну от уничтожения.

"Я уверен в том, что государственный механизм сможет отмобилизовать, что самое основное, – научить необходимое количество людей для совершения оборонительных действий и дальнейшее для деоккупации наших территорий", – подытожил Юрий Федоренко.

Что известно о мобилизации