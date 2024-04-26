В ефірі 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів, що зараз вони активно комплектуються.

Важливо Мобілізація по-новому: як працюватиме ухвалений законопроєкт

За його словами, у них достатньо багато заявок. Надихає те, що вони приходяться від тих людей, які є військово зобов'язані, але цивільні.

Юрій Федоренко розповів, який шлях проходять охочі:

Якщо проходять систему відбору, то домовляються, що будемо працювати спільно пліч-о-пліч.

Тоді людина мобілізується через військкомат.

Проходить загальну військову підготовку, де навчають азів військової справи.

Потім ще місяць проходить спеціалізовану підготовку.

Тоді потрапляє у підрозділ.

Юрій Федоренко розповів, що в підрозділі ці люди переймають досвід у досвідченого бойового екіпажу ще орієнтовно два тижні. Проте можливо й місяць – усе залежності від того, як людина швидко сприймає інформації. Тільки після цього самостійно береться до виконання бойових завдань.

Підрозділ "Ахіллес" зацікавлений в тому, щоб на передній лінії виконували задачу виключно підготовлені люди. Підготовлений військовослужбовець має можливість нищити ворога інтенсивно, зберегти життя своє та своїх побратимів,

– наголосив Юрій Федоренко.

"Загалом по мобілізаційних процесах я бачу, що люди, які мали бажання, добровольці, – по більшій частині вони вже знаходяться всі в силах оборони. Захищати Батьківщину – це не просто бажання добровільне, то є обов'язок кожного громадянина, хто є військово зобов'язаним", – зазначив командир.

На його думку, саме тому держава має вжити необхідних заходів, що частково вже реалізовано через новий закон про мобілізацію, – аби наситити сили оборони необхідною кількістю підготовленої живої сили. Так можна буде врятувати країну від знищення.

"Я впевнений в тому, що державний механізм зможе відмобілізувати, що саме основне, – навчити необхідну кількість людей для вчинення оборонних дій і подальше для деокупації наших територій", – підсумував Юрій Федоренко.

Що відомо про мобілізацію