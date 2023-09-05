Отмена отсрочки для соискателей второго высшего образования: юрист объяснил детали законопроекта

В Верховную Раду 4 сентября внесли законопроект, предусматривающий изменения в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, он может затронуть тех студентов, которые получают образование по дневной или индивидуальной форме обучения.

Речь идет об отмене отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование или второе и выше. Обо всех деталях этого законопроекта 24 Каналу рассказал юрист по вопросам армии Александр Золотухин.

Смотрите также Военное положение продолжили: Зеленский подписал закон

Обучение и право на отсрочку

По словам Золотухина, в Украине есть 2 вида службы для лиц, которые не являются военнослужащими. Срочная, которую до начала войны проходили все мужчины в возрасте до 27 лет. И служба во время мобилизации, что есть сейчас. В случае срочной службы порядок получения высшего образования сохранялся всегда.

Нельзя было еще раз поступить на бакалавра, пойти учиться в колледж или лицей для получения отсрочки от срочной службы. Надо было получать следующий уровень образования,

– отметил он.

Имеется в виду, если есть образовательная степень младшего бакалавра, то следующим нужно получать бакалавра. Если есть бакалавр – дальше магистр и выше. Также инициаторы указанного законопроекта хотят прописать и в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"При неизвестных обстоятельствах этот Закон был прописан так, что право на отсрочку имели все мужчины, получающие высшее образование, в том числе колледжах и лицеях. Главное – чтобы это была дневная форма обучения, без ограничения возраста, степени, без каких-либо условий", – добавил Золотухин.

Поэтому сейчас основное изменение касается именно последовательности уровня образования и возраста студента. Важно, что к моменту вступления ему должно исполниться не более 30 лет включительно. Если на момент поступления он имеет 31 год и больше – право на отсрочку теряется.

"Единственное, что законодатель предусмотрел – невозможно стать докторантом в 30 лет. Поэтому докторантов эти изменения фактически не коснутся", – подчеркнул юрист.

Александр Золотухин об изменениях в положениях о мобилизации: смотреть видео

Вопрос подтверждения отсрочки

Мужчины, которые пользовались правом на отсрочку в связи с учебой, должны были в семидневный срок обратиться в военкомат и предоставить соответствующую информацию, что являются студентами. Тогда она сохраняется за ними. Но, по информации Александра Золотухина, многие не желали проходить "бюрократические круги".

В связи с чем они могут "пострадать" от внесения изменений в этот закон, потому что ТЦК не знают, что они учатся. Если их доставят в ТЦК, или они придут туда по другим причинам, они могут быть немедленно мобилизованы,

– подчеркнул он.

В свою очередь военкоматы могут руководствоваться внутренними положениями о предоставлении отсрочки. К примеру, предоставлять ее не на весь период обучения, а только на семестр. Поскольку студент может быть отчислен в процессе.

Также военкоматы могут проверять соответствующую информацию о студентах по предоставленным спискам от высших учебных заведений. Весной они собирали соответствующие списки для оформления военно-учетных документов действующего образца и подавали в ТЦК.

"В данном случае, я думаю, у военкоматов есть информация о том, кто учится несмотря на то появлялась ли особа. Военкоматы могут брать эти документы и понемногу вызвать их повестками, как было раньше. Или возьмутся за тех, кто не воспользовался своим правом отсрочки, или у них появится обязанность явиться и им будет вручена повестка", – добавил Золотухин.

Судьба законопроекта

По мнению юриста, данный законопроект будет принят. Ведь правом на отсрочку воспользовалось очень много людей.

В частности, по данным народных депутатов в 2022 году в учебные заведения зачислили 106 771 студентов мужского пола призывного возраста, которые начали получать уровень образования, который является равнозначным или даже ниже полученного уровня предыдущего образования.

В этом году по состоянию на 28 августа численность таких мужчин составляет 74 059 абитуриентов, хотя вступительная кампания еще продолжается до 30 ноября.

"Хаоса не будет. Вероятно, это будет делаться последовательно по мере мобилизационной необходимости, которую ставит перед собой командование ВСУ. Многие студенты, которые учатся в магистратуре, имеют военные специальности, военные билеты, окончили военную кафедру и являются готовыми специалистами, которые могут быть привлечены. Соответственно при необходимости специальностей ТЦК будут руководствоваться этим", – предположил Александр Золотухин.

Как именно предлагают изменить положения в Законе

Дословно: "…соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижение соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования…"

В случае принятия этого законопроекта, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Также отметим, что данным положением предусматривается предложение вернуть право отсрочки для педагогических работников учреждений профессионального высшего образования.

Мобилизация в Украине: последние новости