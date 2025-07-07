В Украине продолжается мобилизация: кто имеет право вручать повестки

В период всеобщей мобилизации и военного положения военнообязанным мужчинам выдают повестки. Законодательством четко определено, кто именно уполномочен это делать.

Заметим, что вскоре Рада планирует продлить военное положение и всеобщую мобилизацию до 5 ноября 2025 года, передает 24 Канал.

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Кто может вручать повестки

Повестка является официальным вызовом граждан в районные ТЦК и СП или их отделы. Она может быть отправлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением или вручена представителем группы оповещения или ответственным лицом за осуществление оповещения, а также непосредственно в ТЦК и СП.

Уполномоченные вручать повестки могут делать это самостоятельно, или в составе групп оповещения.

Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно в любом месте.

По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены: