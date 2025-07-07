В Украине продолжается мобилизация: кто имеет право вручать повестки
- В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам выдают повестки.
Вручение повесток осуществляется уполномоченными представителями в любое время и месте.
В период всеобщей мобилизации и военного положения военнообязанным мужчинам выдают повестки. Законодательством четко определено, кто именно уполномочен это делать.
Заметим, что вскоре Рада планирует продлить военное положение и всеобщую мобилизацию до 5 ноября 2025 года, передает 24 Канал.
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Кто может вручать повестки
Повестка является официальным вызовом граждан в районные ТЦК и СП или их отделы. Она может быть отправлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением или вручена представителем группы оповещения или ответственным лицом за осуществление оповещения, а также непосредственно в ТЦК и СП.
Уполномоченные вручать повестки могут делать это самостоятельно, или в составе групп оповещения.
Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно в любом месте.
По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:
- через участки оповещения путем их вызова на такие участки и вручения повесток, полученных от районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки представителями этих участков;
- представителями районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
- представителями ТЦК и СП лично или средствами связи;
- группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, полицейские, а также во время оповещения жителей многоквартирных домов – руководитель учреждения (организации) или физическое лицо – предприниматель, которая предоставляет услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома.