Мобилизация в Украине: кто и где именно имеет право вручать повестки

3 марта 2023, 15:30
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Источник:

Верховная рада Украины

Уже больше года в Украине военное положение и общая мобилизация. Впрочем, у части людей до сих пор возникают вопросы по вручению повесток. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Кто и где может вручать повестки, разъяснили в Министерстве юстиции.

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Кто имеет право вручать повестки в Украине

Согласно части 1 Постановления Кабинета Министров Украины № 154 "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки" повестки могут вручать:

  • представители органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо от подчинения и формы собственности;
  • должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки – ТЦК и СП.

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Где могут вручить повестку

Законодательством Украины четко не определено, где именно должно происходить вручение повесток. Так что их могут вручать на улице, блокпостах, по месту жительства, месту работы и так далее.

Что нужно знать о вручении повесток / фото Министерства юстиции Обратите внимание! Согласно законодательству, после получения повесток мужчины обязаны прибыть в территориальный центр комплектования и социальную поддержки для взятия на военный учет. Также важно знать, что повестка не означает немедленную отправку на фронт. Подробнее об этом читайте по ссылке.
Автор: Юлія Лобурак