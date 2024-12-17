Кто не подлежит мобилизации в Украине: перечень категорий граждан

Военное положение и мобилизация в Украине продлится как минимум до 7 февраля 2025 года. Законодательством урегулированы некоторые категории людей, которые могут получить отсрочку от призыва.

О том, кого в Украине не смогут мобилизовать до конца 2024 года, 24 Канал пишет со ссылкой на практикующего юриста в сфере военного права и мобилизации Антона Ревенко, которого цитируют "Факты ICTV".

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Кто не может быть мобилизован во время военного положения

Согласно нововведениям, получить отсрочку от мобилизации не смогут граждане, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности. Но существует детализированный перечень оснований, по которым нельзя призвать человека в армию.

Как отметил юрист, в Украине не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25, или тех, кто старше 60 лет. Также под мобилизацию не подпадают лица, которые признаны непригодными и исключенными с воинского учета.

Женщин также нельзя призывать в войска, однако они могут мобилизоваться добровольно.

Другие граждане могут получить отсрочку от мобилизации, если они:

имеют бронирование из-за работы в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях. Такие работники должны находиться на специальном воинском учете;

имеют инвалидность или определены временно непригодными по состоянию здоровья согласно заключению ВВК на срок 6 – 12 месяцев;

содержат трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов;

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, а второй из родителей такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим;

воспитывают по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;

содержат совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

имеют на содержании ребенка, который до момента усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком или одним из своих родителей или родителей жены (мужа), если такой член семьи нуждается в постоянном уходе по заключению комиссии учреждения здравоохранения;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

Важно отметить, что под мобилизацию точно не подпадают люди, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Зато III группу детализировали. Отсрочку можно получить, если инвалидность жены (мужа) III группы установлена вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, кистей рук, стоп ног, одного из парных органов, или при наличии у лица психического расстройства или церебрального паралича.

Также не могут призвать лиц, которые обязаны содержать одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Эта норма действует только если нет других не военнообязанных лиц, которые могут заниматься родственниками.

То есть, если, например, у матери со II группы инвалидностью есть сын и дочь, то сын не будет иметь права на отсрочку, поскольку дочь не является военнообязанной,

– подчеркнул Антон Ревенко.

Кроме этого, обязательной мобилизации во время военного положения не подлежат:

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, заняты постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства);

те, кто имеют несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящего военную службу;

граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена.

Также не могут призвать студентов, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, что выше ранее полученного.

Не подлежат мобилизации и научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений, которые имеют ученое звание (научную степень), преподаватели училищ, учителя, которые работают не менее чем на 0,75 ставки.

Также определены категории государственных служащих, которые не подлежат призыву. Это депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, судьи, работники органов военного управления, Минобороны, ВСУ, ГПСУ, СБУ, Нацгвардии, Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, аппарата МВД.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине реформируют МСЭК. Вместо них будут работать мультидисциплинарные комиссии. Инвалидность у людей, которые ее получили ранее, отменять не будут, кроме случаев, когда заключение МСЭК было сфальсифицировано.