Кто из военных ВСУ может уволиться со службы во время войны с Россией
Многим украинцам пришлось встать на защиту нашего государства из-за полномасштабного вторжения России. Однако некоторые категории граждан могут уволиться со службы во время российско-украинской войны.
Юрист Смелянского местного центра по предоставлению БВПД Наталья Мамонова объяснила, каким категориям украинцев разрешается увольняться с военной службы. Основания для этого регулируются статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
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Кто из мужчин и женщин может уволиться со службы
Существует 4 основания для завершения службы:
- по возрасту;
- по состоянию здоровья;
- из-за лишения/ограничения воли или лишения звания;
- из-за семейных обстоятельств.
Как пояснила специалист, для увольнения из-за проблем со здоровьем и исключения из учета требуется заключение (постановление) военно-врачебной комиссии о непригодности к службе. Если военного лишают свободы или звания и осуждают, то нужно, чтобы обвинительный приговор суда вступил в законную силу.
А семейные обстоятельства – это необходимость ухаживать за детьми с инвалидностью или родственниками с серьезными болезнями, о которых больше некому позаботиться. Для женщин из ВСУ есть еще одно исключение из этой категории. Они могут уволиться со службы или уйти в отпуск из-за беременности или необходимости ухаживать за ребенком в возрасте до 3 лет, а также, если ребенок в возрасте до 6 лет нуждается в домашнем уходе. Продолжительность этого периода определяет медицинское заключение.
Кроме этого существуют исключения для семей, где муж и жена являются военнослужащими. Один супруг может освободиться из рядов ВСУ, если мужчина и женщина проходят службу и имеют несовершеннолетнего ребенка. Также военнослужащий может уволиться в случае, если он самостоятельно воспитывает ребенка (или детей) младше 18 лет или у которого на иждивении находится трое или более несовершеннолетних детей.
Как уволиться с военной службы
Для увольнения нужно собрать определенные документы и передать их вместе с рапортом командиру.
В зависимости от обстоятельств требуются следующие документы:
- свидетельства о рождении детей;
- удостоверение многодетной семьи;
- документы, подтверждающие инвалидность ребенка;
- медицинские справки о состоянии здоровья больных членов семьи, нуждающихся в постоянном уходе;
- решение суда о признании судом недееспособным и назначении опекуном военнослужащего;
- решение суда о лишении матери (отца) родительских прав;
- медицинские справки, подтверждающие беременность женщины военнослужащего, или необходимость осуществления им ухода за ребенком до достижения соответствующего возраста согласно законодательству.
Юрист отметила, что родственные связи тоже должны быть подтверждены документально. А вот гражданский брак не учитывается.
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