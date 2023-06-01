Юристка Смілянського місцевого центру з надання БВПД Наталія Мамонова пояснила, яким категоріям українців дозволяється звільнятися з військової служби. Підстави для цього регулюються 26 статтею Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
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Хто з чоловіків та жінок може звільнитися зі служби
Існує 4 підстави для завершення служби:
- за віком;
- за станом здоров'я;
- через позбавлення/обмеження волі або позбавлення звання;
- через сімейні обставини.
Як пояснила фахівчиня, для звільнення через проблеми зі здоров'ям та виключення з обліку потрібен висновок (постанова) військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Якщо військового позбавляють волі чи звання та засуджують, то потрібно, щоб обвинувальний вирок суду набрав законної сили.
А сімейні обставини – це про необхідність доглядати за дітьми з інвалідністю чи родичами з серйозними хворобами, про яких більше нікому подбати. Для жінок із ЗСУ є ще один виняток з цієї категорії. Вони можуть звільнитися зі служби або піти у відпустку через вагітність чи необхідність доглядати за дитиною віком до 3 років, а також, якщо дитина віком до 6 років потребує домашнього догляду. Тривалість цього періоду визначає медичний висновок.
Окрім цього існують винятки для сімей, де і чоловік, і дружина є військовослужбовцями. Одна особа з подружжя може звільнитися з лав ЗСУ, якщо чоловік й жінка проходять службу та мають неповнолітню дитину. Також військовослужбовець може звільнитися у випадку, якщо він самостійно виховує дитину (чи дітей) віком до 18 років або в якого на утриманні перебуває троє чи більше неповнолітніх дітей.
Як звільнитися з військової служби
Для звільнення треба зібрати певні документи та передати їх разом із рапортом командиру.
В залежності від обставин потрібні наступні документи:
- свідоцтва про народження дітей;
- посвідчення багатодітної родини;
- документи, що підтверджують інвалідність дитини;
- медичні довідки про стан здоров’я хворих членів сім’ї, які потребують постійного догляду;
- рішення суду про визнання судом недієздатним та призначення опікуном військовослужбовця;
- рішення суду про позбавлення матері (батька) батьківських прав;
- медичні довідки, які підтверджують вагітність жінки військовослужбовця, або необхідність здійснення нею догляду за дитиною до досягнення відповідного віку згідно з законодавством.
Юристка зазначила, що родинні зв’язки теж мають бути підтверджені документально. А от цивільний шлюб не враховується.
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