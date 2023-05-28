Відтак у разі порушення цього мобілізовані можуть оскаржити тривалу бездіяльність чи незаконні рішення. Про це детальніше розповіли юристи Василь Кісіль і партнери.

Варте уваги Як відбуватиметься весняна мобілізація-2023: усе, що варто знати про зміни

Що робити, якщо права були порушені

Якщо мобілізованого чоловіка намагаються відправити на передову без належної підготовки чи необхідного забезпечення, він передусім повинен подати відповідний рапорт за зразком прямому командиру. При цьому командира треба попросити поставити на другій копії рапорту:

відмітку про його отримання,

дату,

свої ініціали,

підпис.

Завдяки такій процедурі мобілізований матиме підтвердження прийняття рапорту, а також зможе оскаржувати тривалу бездіяльність чи незаконні рішення.

Однак якщо на це звернення не відреагували, то слідом можна подати й скаргу на бездіяльність командира. Зробити це потрібно, звернувшись на гарячу лінію Міноборони за номером O8OO5OO442, а також до вищестоящого командира чи головного органу військового управління.

Зауважимо, що звернутися на гарячу лінію Міноборони можна додатково й під час подання рапорту.

Однак, якщо й на скаргу не було реакції командування, то за оскарженням бездіяльності варто звернутися до адміністративного суду.

Що відомо про підготовку перед відправленням на фронт

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, після мобілізації чоловіки без військового досвіду повинні пройти навчання відповідно до своєї військової спеціальності, натомість офіцери запасу після військових кафедр повинні пройти перепідготовку для офіцерів.

Так, чоловіки без досвіду військової служби спершу направляються на навчальні збори із загальновійськової підготовки. Така підготовка відбувається у навчальних центрах, на загальновійськових полігонах або військових частинах територіальної оборони.

Проходять підготовку у військових частинах також й ті, хто раніше проходив військову службу. Вона проходить у військових частинах, до яких вони призначені під час мобілізації.

Варто зауважити, що згідно з законом не встановлено мінімальних строків підготовки. Тож їхній порядок та тривалість затверджують командири видів та родів військ ЗСУ. Натомість максимально збори можуть тривати до 3 місяців.

На практиці це призводить до того, що військовослужбовців відправляють на фронт з мінімальною підготовкою або без підготовки взагалі,

– зазначили в NV.

Так, заступниця Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в умовах війни підготовку мобілізованих можуть проводити за скороченими строками, тобто від 7 до 15 днів. Однак пізніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що термін підготовки триває не менше одного місяця.

Яке забезпечення повинен отримати військовослужбовець

Окрім військової підготовки мобілізовані перед відправкою на передову повинні отримати й певне забезпечення, яке видається після прибуття до місця служби та зарахування до списків військової частини. Мовиться про бойовий єдиний комплект, у який входять головні убори, верхній одяг, білизна та взуття.

Також для виконання завдань у районі ведення бойових дій та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони військовослужбовцю повинні обов’язково видати й засоби індивідуального захисту. Мовиться про:

бойовий балістичний шолом та чохол для нього,

модульний бронежилет та чохол для нього,

захисні балістичні окуляри.

Окрім бойового єдиного комплекту, військовослужбовець на період проведення бойових дій повинен отримати й бойовий спеціальний комплект. До цього спеціального спорядження належать:

маска,

балаклава,

маскувальні костюми,

окуляри-маска захисні балістичні,

захисні рукавички,

тактичні бойові наколінники та налокітники,

спеціальні навушники,

тактичний захисний розвантажувальний ремінь,

медична сумка-укладка і медичний рюкзак,

бойові сумки-підсумки та бойовий рюкзак,

гідросистема для питної води та чохол до неї,

кобура пістолетна універсальна,

ніж, ліхтарик, карабін з муфтою.

При цьому для військових частин, які беруть участь у бойових діях, строки експлуатації речового майна не встановлюються. Тобто воно використовується до повного зношення і замінюється на нове тільки у разі непридатності.

Саму ж непридатність визначає комісія, яка призначена наказом командира військової частини. Командири ж і відповідають за речове забезпечення військовослужбовців.