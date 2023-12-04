Кто разыскивает лиц, уклоняющихся от призыва

Всеобщая мобилизация касается всех военнообязанных и резервистов. Однако в Украине есть определенный процент мужчин, уклоняющихся от призыва.

Проблема с уклонением есть, впрочем, она не столь массовая, и не влияет на проведение мобилизации как таковой. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Владимир Фитьо.

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Кто разыскивает уклонистов

Работники ТЦК и СП не всегда могут найти военнообязанных по указанному или зарегистрированному месту жительства. Есть случаи, когда люди вообще не становились на учет или не становились на учет военнообязанных после 27 лет.

Кроме того, возникает проблема, когда мужчины зарегистрированы в одной области, а переселились в другую и не стали на учет в ТЦК по новому месту жительства в течение 7 дней.

Теми, кто уклоняется на данный момент, занимаются правоохранительные органы, ведь за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность. Данные о таких гражданах передаются в полицию, которая может осуществлять определенные поисковые мероприятия вместе с представителями ТЦК и органов местного самоуправления,

― отметил Владимир Фитьо.

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Какая ответственность угрожает

В Украине предусмотрена ответственность за нарушение правил учета, уклонение от учета и уклонение от мобилизации.

Так, за нарушение военного учета грозит штраф. Это закреплено в статьях 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Уклонение от воинского учета наступает тогда, когда военнообязанный, который должен состоять на учете, получил предупреждение от руководителя ТЦК, в том числе и устное, но не встало на учет. За уклонение предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно части 3 статьи 38 Закона "О воинской обязанности и военной службе", органы Нацполиции в установленном законом порядке по обращениям ТЦК, Центрального управления или региональных органов СБУ обязаны доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП.

Кроме того, полиция в пределах компетенции по требованию ТЦК представляет в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.