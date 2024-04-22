Мобилизация осужденных: Минюст рассматривает создание отдельных добровольных подразделений

Министр юстиции Денис Малюська раскрыл планы по созданию специальных подразделений. В них будут служить добровольно мобилизованные осужденные.

Украина рассматривает возможность привлечения осужденных к оборонным задачам, создавая для них отдельные подразделения. Об этом сообщил Денис Малюська, акцентируя на добровольности и специфике службы этих лиц, – информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Добровольная мобилизация осужденных

Инициатива, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде, предусматривает, что осужденные смогут выполнять невоенизированные задачи, такие как строительство оборонительных сооружений.

Законодательство содержит определенные гарантии, которые обеспечат, чтобы реализация закона была эффективной. В частности, это не только добровольная, то есть контрактная форма службы, но и создание отдельных подразделений, там где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы,

– отметил чиновник.

Министр юстиции акцентировал, что такие подразделения смогут эффективно помогать украинской армии, занимаясь инженерными и фортификационными работами, что является важной частью оборонной деятельности.

Он заверил, что соответствующие осужденные, если они захотят защищать страну, поедут именно на передовую, а не в "ужгородский котел" – то есть будут служить на относительно безопасной территории в тылу.

Больше об инициативе

10 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11079-1, который открывает путь к мобилизации осужденных. Инициатива позволяет осужденным за нетяжелые преступления добровольно вступить на военную службу, исключая тех, кто совершил преступления против национальной безопасности.

Законопроект имеет целью урегулировать процесс привлечения к военной службе лиц, отбывающих наказание. Это касается тех, кто находится в тюрьме или имеет ограничения свободы. Инициатива предусматривает возможность условно-досрочного освобождения для службы по контракту.

Однако это будет касаться только тех осужденных, которые изъявили желание служить и соответствуют требованиям. Вскоре за документ депутаты должны проголосовать во втором чтении, после чего он поступит на подпись к президенту.

Очевидно, соответствующая инициатива позволит не только привлечь дополнительные ресурсы к обороне страны, но и предоставить осужденным возможность восстановить свой статус в обществе через службу государству.