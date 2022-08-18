Мобилизуют ли, если у семьи есть ребенок с инвалидностью: в Минобороны объяснили нюансы

Всеобщей мобилизации в Украине не подлежат граждане, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью. Есть ряд пунктов, подтверждающих это.

Также в армию не имеют права забрать человека, воспитывающего совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Обратите внимание После войны на Украине начнется целевая мобилизация: что она предусматривает и кого будут привлекать

Мобилизуют ли, если в семье есть ребенок с инвалидностью

Согласно статье "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу:

женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся: ребенок с инвалидностью, имеющий какие-либо виды нарушений функций организма III-IV степени их выражения; ребенок с инвалидностью, функциональные нарушения которого соответствуют категории II–III степени их выражения; ребенок с инвалидностью, имеющий функциональные нарушения в организме и ограничения жизнедеятельности, отвечающие критериям установления I или II группы инвалидности для совершеннолетнего лица;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства) ;

занятые постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Мобилизация в Украине: последние новости

Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней. Также депутаты поддержали продление мобилизации – до 21 ноября.

Народные депутаты рассматривают возможность разрешить выезжать за границу определенным категориям граждан. Это касается тех, кто из-за войны потерял работу и не может найти нового места трудоустройства.

Мужчинам, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, вряд ли в ближайшее время разрешат выезжать за границу. Впрочем, по этой теме сейчас ведутся активные дискуссии. В Верховной Раде не видят оснований для этого разрешения определенной категории призывников.

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