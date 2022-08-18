Також в армію не мають права забрати людину, що виховує повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Зверніть увагу Після війни в Україні почнеться цільова мобілізація: що вона передбачає та кого залучатимуть

Чи мобілізують, якщо у сім'ї є дитина з інвалідністю

Згідно зі статтею "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають: дитина з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження; дитина з інвалідністю, функціональні порушення якої відповідають категорії II-III ступеня їх вираження; дитина з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Мобілізація в Україні: останні новини

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Також депутати підтримали продовження мобілізації – до 21 листопада.

Народні депутати розглядають можливість дозволити виїжджати за кордон певним категоріям громадян. Це стосується тих, хто через війну втратив роботу та не може знайти нового місця працевлаштування.

Чоловікам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, навряд чи найближчим часом дозволять виїжджати за кордон. Втім, на цю тему зараз ведуться активні дискусії. У Верховній Раді не бачать підстав для цього дозволу певній категорії призовників.

Вас може зацікавити – Командування Сухопутних військ ЗСУ розповіло про мобілізацію в Україні: дивіться відео