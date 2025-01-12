Отсрочка в связи с уходом: могут ли мобилизовать опекуна в 2025 году

Во время всеобщей мобилизации есть ряд граждан, которых не могут призвать в армию. Среди тех, то может получить отсрочку, есть мужчины призывного возраста, которые ухаживают за лицами с инвалидностью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова юриста компании "Приходько и партнеры" Даниила Гончаренко, которого цитирует РБК-Украина.

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Отсрочка для мужчин, которые являются опекунами

Законодательством предусмотрено, что мужчины призывного возраста не могут быть срочно мобилизованы, если имеют определенные обстоятельства.

Среди этих условий – отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью.

Эксперт отметил, что лица, которые ухаживают за родственником, имеют право на отсрочку. Но эту отсрочку обязательно нужно оформить в ТЦК и СП. Ведь если военкомат о ней не будет знать, то такое лицо могут мобилизовать.

Во время мобилизации право на отсрочку имеют мужчины, которые:

имеют жену с инвалидностью;

имеют родителей с инвалидностью;

имеют ребенка с инвалидностью.

То есть получить отсрочку могут мужчины, которые содержат лицо с инвалидностью первой степени родства.

Содержание других родственников – родителей жены, бабушки или дедушки, брата или сестры – будет считаться основанием для отсрочки, если:

человек имеет I или II группы инвалидности;

человек нуждается в постоянном постороннем уходе.

Военное положение и мобилизация в 2025 году

В Украине мобилизацию и военное положение продлен до 8 февраля 2025 года. Соответственно мужчины от 18 до 60 лет являются военнообязанными и могут быть призваны в армию. В 2025 году предусмотрено внедрение цифрового направления в ВВК, возможность онлайн-оплаты штрафов через приложение Резерв+ и рассмотрение законопроекта о демобилизации.