В Минобороны ответили, могут ли обнаруживать граждан без реестра военнообязанных

По данным Минобороны, сотни тысяч людей пытаются избежать мобилизации. Интересно, что в Украине работает электронный реестр военнообязанных.

Однако и без соответствующего реестра государство может видеть граждан, подлежащих мобилизации, даже если они не обновляли данные в ТЦК и СП. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, пишет 24 Канал.

К теме "Страну придется защищать каждому": какой будет роль е-реестра военнообязанных

"В любом случае"

Даже если человека не будет в реестре военнообязанных, есть другие реестры, по которым мы в любом случае (обнаружим – 24 Канал),

– подчеркнула заместитель Умерова.

В этом контексте Калмыкова также указала на "цифровой след" людей в современном мире. Кроме того, чиновница подчеркнула, что Украину придется защищать каждому из нас.

"Поэтому лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить, и мобилизоваться", – отметила Калмыкова.

Обратите внимание Документы будут "следовать" за военными: в Минобороны анонсировали важные изменения в ВВК

В Украине готовят изменения к законодательству

Заметим, заместитель главы оборонного ведомства рассказала, что в настоящее время сотни тысяч людей пытаются избежать мобилизации. Однако этот вопрос урегулируют. Уже готовятся изменения в нормативно-правовых актах.