Однак, і без відповідного реєстру, держава може бачити громадян, які підлягають мобілізації, навіть якщо вони не оновлювали дані у ТЦК та СП. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, пише 24 Канал.

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"У будь-якому разі"

Навіть якщо людини не буде в реєстрі військовозобов'язаних, є інші реєстри, за якими ми у будь-якому разі (виявимо – 24 Канал),

– підкреслила заступниця Умєрова.

У цьому контексті Калмикова також вказала на "цифровий слід" людей у сучасному світі. Окрім того, посадовиця наголосила, що Україну доведеться захищати кожному з нас.

"Тому краще прийти самому і знайти той підрозділ, в якому хочеш служити, та мобілізуватися", – зазначила Калмикова.

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В Україні готують зміни до законодавства

Зауважимо, заступниця очільника оборонного відомства розповіла, що наразі сотні тисяч людей намагаються уникнути мобілізації. Однак, це питання врегулюють. Уже готуються зміни до нормативно-правових актів.