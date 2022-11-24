Могут ли мобилизовать человека, имеющего родственника с инвалидностью

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Рассказываем, могут ли забрать в армию человека, у которого есть родственник с инвалидностью.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Поэтому мы решили напомнить, какие права имеют люди, у кого среди близких родственников есть лицо с инвалидностью. 24 канал рассказывает, могут ли их призвать в армию и при каких условиях.

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Могут ли мобилизовать, если родственник с инвалидностью

В украинском законодательстве есть ряд исключений, предусматривающих возможность избежать мобилизации. Среди них – наличие родственников с инвалидностью. В то же время заметим, что это касается далеко не всех групп.

Могут ли вас мобилизовать, если член семьи – лицо с инвалидностью? На этот вопрос ответил адвокат Богдан Пересада. Он сослался на часть первую статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ей, в армию не призывают военнообязанных, если:

у них есть жена или муж с инвалидностью;

у их родителей или родителей мужа или жены есть инвалидность.

Отметим, что речь идет об инвалидности I и II группы. Если говорить о ІІІ, то она не является основанием для того, чтобы военнообязанный получил отсрочку от службы.

Какие документы нужно предоставить

Если такое лицо стремится быть мобилизованным, то ему никто не сможет отказать. Но следует понимать, что оно будет служить только по месту жительства.

Понятно, что в устной форме подтверждения наличия в семье лица с инвалидностью никто принимать не будет. В военкомат нужно будет принести:

документы, подтверждающие инвалидность родственника (справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме 157-1/о, удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью или пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение лицу социальной помощи по инвалидности, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальное пособие);

документы, подтверждающие родственные связи между вами;

документы об изменении фамилий и имен (желательно, чтобы все фамилии и имена совпадали, чтобы у сотрудников военкомата не возникало вопросов);

копии 1 и 2 страниц паспорта (как военнообязанного, так и родственника с инвалидностью).

У военнообязанного также есть возможность написать письмо (заявление) в военкомат. В нем можно указать, что вы не подлежите мобилизации, отметив, что у вас есть родственник с инвалидностью. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие ваш статус.

Также можно отправить нотариально заверенные копии имеющихся документов ценным письмом с описанием вложения. После этого, если вас позовут в военкомат, придите туда с оригиналами документов, о которых мы говорили выше.

Напомним, что накануне Зеленский подписал важный закон, касающийся бронирования от призыва. За соответствующий законопроект Верховная Рада проголосовала еще 4 ноября. Читайте в материале, кто может получить отсрочку от службы.

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