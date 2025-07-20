Мобилизация после 60 лет: кого могут призвать и при каких условиях

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, связанные с полномасштабным российским вторжением. Согласно законодательству, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат призыву.

Однако по новому закону они могут добровольно подписать контракт с ВСУ. Об этом и других нюансах мобилизации мужчин после 60 лет рассказал адвокат Антон Маринич в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.

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Можно ли служить после 60 лет?

После этого возраста граждане подлежат исключению из воинского учета. Это связано с достижением предельного возраста пребывания в запасе.

По словам адвоката, если мужчина был мобилизован и достиг 60-летнего возраста уже во время службы, он может остаться в армии еще до 5 лет по собственному желанию.

Срок службы могут увеличить до 5 лет при условии, что такие военнослужащие имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) пригодными по состоянию здоровья,

– сообщил адвокат Маринич.

Предельный возраст для военнослужащих зависит от звания:

для рядового, сержантского, старшинского состава и младших и старших офицеров – до 60 лет,

для высшего офицерского состава – до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе также имеет распределение по разрядам. Так, первый разряд для рядового состава – до 35 лет, второй – до 60.

Для младших офицеров первый разряд – до 45 лет, для старших – до 50 или 55 лет, а второй – до 60 или 65 лет соответственно.

К слову, Верховная Рада приняла закон, который позволяет украинцам старше 60 лет добровольно заключать контракт на службу в ВСУ. Это возможно при условии, что доброволец будет признан годным ВЛК, а командир воинской части предоставит письменное согласие.