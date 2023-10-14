Могут ли студенты быть мобилизованы во время академотпуска: МОН дало четкий ответ

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, поскольку Россия не оставляет попыток захватить наше государство. Некоторые категории граждан, включая студентов, имеют отсрочку от призыва. Однако здесь есть свои нюансы.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий создал разъяснение для руководителей вузов. В этом письме чиновник объяснил принцип работы академического отпуска.

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Действует отсрочка от призыва во время академотпуска

В своем разъяснении Винницкий в частности затронул тему мобилизации. Заместитель министра дал понять, что военнообязанных студентов, которые находятся в академическом отпуске, могут призвать на службу в ряды ВСУ.

Отмечаем, что в случае предоставления академического отпуска (перерыва в обучении) на лицо, которое его получило, не распространяется действие норм абзаца втого части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку во время академического отпуска такие лица не учатся,

– объяснил он.

Таким образом, во время академического отпуска отсрочка не действует. Винницкий отметил, что студенты, взявшие перерыв в учебе, подлежат призыву во время мобилизации в особый период, если у них нет других оснований для отсрочки. В случае мобилизации такие лица имеют право на продление академотпуска.

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