Потеряют ли уклонисты водительские удостоверения: в ТЦК дали ответ
Источник:РБК-Украина
Если военнообязанный уклоняется от призыва, ТЦК и СП обращается в суд. В результате на человека в судебном порядке могут наложить временное ограничение по управлению авто.
Согласно новым правилам мобилизации и воинского учета, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. О наказании для уклонистов рассказал спикер Полтавского областного ТЦК СП майор Роман Истомин.
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Могут ли лишить водительского удостоверения
За нарушение мобилизационного процесса украинцев могут оштрафовать. Также работники ТЦК имеют право обратиться в суд.
В случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку, начальник ТЦК направляет такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом требование о выполнении обязанностей,
– пояснил Истомин.
Если же гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанной обязанности, ТЦК и СП обращается в суд.
Относительно временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок до выполнения или отзыва такого требования. Далее уже будет судебное решение,
– добавил представитель ТЦК.
Прокомментировал ограничения также представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что в законе говорится именно о временном ограничении управления транспортным средством.
В судебном порядке. После обновления данных ограничение отменяется,
– подчеркнул Лазуткин.
Ранее заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП, подполковник Василий Фризюк, объяснил, как обновить данные в ЦНАПе без QR-кода. Кроме этого, он рассказал, что делать, когда есть статус "в розыске".