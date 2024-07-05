Потеряют ли уклонисты водительские удостоверения: в ТЦК дали ответ

Если военнообязанный уклоняется от призыва, ТЦК и СП обращается в суд. В результате на человека в судебном порядке могут наложить временное ограничение по управлению авто.

Согласно новым правилам мобилизации и воинского учета, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. О наказании для уклонистов рассказал спикер Полтавского областного ТЦК СП майор Роман Истомин.

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Могут ли лишить водительского удостоверения

За нарушение мобилизационного процесса украинцев могут оштрафовать. Также работники ТЦК имеют право обратиться в суд.

В случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку, начальник ТЦК направляет такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом требование о выполнении обязанностей,

– пояснил Истомин.

Если же гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанной обязанности, ТЦК и СП обращается в суд.

Относительно временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок до выполнения или отзыва такого требования. Далее уже будет судебное решение,

– добавил представитель ТЦК.

Прокомментировал ограничения также представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что в законе говорится именно о временном ограничении управления транспортным средством.

В судебном порядке. После обновления данных ограничение отменяется,

– подчеркнул Лазуткин.

Ранее заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП, подполковник Василий Фризюк, объяснил, как обновить данные в ЦНАПе без QR-кода. Кроме этого, он рассказал, что делать, когда есть статус "в розыске".