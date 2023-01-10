Могут ли вручить повестку на входе в киевское метро: объяснение от КГВА

В сети распространяется информация, что у входа в киевское метро мужчинам могут вручать повестки. Так ли это, читайте дальше.

Законодательством Украины четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Поэтому ее могут выдать где угодно, отметил председатель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Попко подчеркнул, что повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, а еще мокрую печать. Также в документе должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.

Вручать повестку могут:

сотрудник ТЦК и СП,

уполномоченные лица органов местного самоуправления,

руководители предприятий или учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов.

Хочу призвать киевлян доверять только проверенной информации от официальных источников! Не распространяйте слухи. Не помогайте врагу сеять панику,

– подчеркнул глава КГВА.

Повестки через Дию не будут поступать

Недавно правительство утвердило новый порядок военного учета. Согласно постановлению Кабмина, в Дие в скором времени должен появиться новый сервис – электронный военный билет.

Впрочем, руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в комментарии 24 Канала заверил, что волноваться не стоит. Мол, повестки через Дию не будут поступать.

"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через Дию. В нашем плане работы пока нет таких задач", – подчеркнул Баник.