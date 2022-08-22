Может ли работодатель сейчас забронировать военнообязанного работника

Во время военного положения в Украине работодатели могут забронировать военнообязанных работников. Это откладывает призыв на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев.

Забронировать можно военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи.

Обратите внимание В каких случаях можно повторно получить повестку

Какие работники не подлежат бронированию

Согласно решению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, бронированию не подлежат военнообязанные, имеющие военно-учетные специальности

рядового, сержантского и старшинского состава;

офицерского состава по группам военно-учетных специальностей (ВУС).

Условия бронирования

Объемы бронирования военнообязанных определяются с учетом необходимости обеспечения функционирования указанных органов в условиях военного положения.

Важно отметить, что объемы бронирования работающих на предприятиях военнообязанных в учреждениях и организациях определяют с учетом установленных для них мобилизационных задач.

Как подать документы на бронирование работника

Руководители предприятий должны подать предложения о необходимости бронирования военнообязанных в районные государственные администрации, обосновав в сопроводительном письме необходимость предоставления отсрочки работникам для выполнения задач по удовлетворению потребностей ВСУ, других формирований и населения в условиях военного положения.

После этого администрации направляют проработанные предложения в Министерство обороны Украины на согласование. Только после согласования Минобороны их направляют в областные администрации для дальнейшего направления в Минэкономики.

В каких случаях бронирование аннулируется

Предоставленная отсрочка от призыва подлежит аннулированию в случае:

истечение срока ее действия;

завершения выполнения или отмены задачи предприятию, учреждению, организации по удовлетворению потребностей Вооруженных сил, других военных формирований, населения;

ликвидации органа госвласти, другого государственного органа, компании, учреждения, организации;

увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Украине продлили действие военного положения, поэтому всеобщая мобилизация также продолжается. Сотрудники военкомата могут вручать повестки в любом месте.

Впрочем, теперь некоторые категории военнообязанных мужчин могут выезжать за границу во время действия военного положения. В частности, говорится о государственных служащих.

Также изменилась система комплектования – если раньше говорилось о наборе в подразделение по количеству, то сейчас его пытаются наполнять по специальности.

Стоит посмотреть – расширение списка мужчин для выезда за границу не планируется: смотрите видео