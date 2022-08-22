Забронювати можна військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.
Зверніть увагу У яких випадках можна повторно отримати повістку
Які працівники не підлягають бронюванню
Згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, бронюванню не підлягають військовозобовʼязані, які мають військово-облікові спеціальності
- рядового, сержантського та старшинського складу;
- офіцерського складу за групами військово-облікових спеціальностей (ВОС).
Умови бронювання
Обсяги бронювання військовозобов'язаних визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення функціонування зазначених органів в умовах воєнного стану.
Важливо зазначити, що обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, визначають з урахуванням встановлених для них мобілізаційних завдань.
Як подати документи на бронювання працівника
Керівники підприємств мають подати пропозиції щодо потреби в бронюванні військовозобов'язаних до районних державних адміністрацій, обґрунтувавши в супровідному листі необхідність надання відстрочки працівникам для виконання завдань із задоволення потреб ЗСУ, інших формувань та населення в умовах воєнного стану.
Після цього адміністрації направляють опрацьовані пропозиції до Міністерства оборони України на погодження. Тільки після погодження Міноборони їх направляють до обласних адміністрацій для подальшого направлення до Мінекономіки.
У яких випадках бронювання анулюється
Надана відстрочка від призову підлягає анулюванню у разі:
- закінчення строку її дії;
- завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;
- ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;
- звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.
Мобілізація в Україні: останні новини
В Україні продовжили дію воєнного стану, тому загальна мобілізація також триває. Співробітники військкомату можуть вручати повістки в будь-якому місці.
Втім, тепер деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків все ж можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Зокрема, мовиться про державних службовців.
Також змінилась система комплектування – якщо раніше мовилось про набір у підрозділ за кількістю, то зараз його намагаються наповнювати за спеціальністю.
Варто переглянути – розширення списку чоловіків для виїзду за кордон не планується: дивіться відео