Забронювати можна військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.

Зверніть увагу У яких випадках можна повторно отримати повістку

Які працівники не підлягають бронюванню

Згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, бронюванню не підлягають військовозобовʼязані, які мають військово-облікові спеціальності

рядового, сержантського та старшинського складу;

офіцерського складу за групами військово-облікових спеціальностей (ВОС).

Умови бронювання

Обсяги бронювання військовозобов'язаних визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення функціонування зазначених органів в умовах воєнного стану.

Важливо зазначити, що обсяги бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, визначають з урахуванням встановлених для них мобілізаційних завдань.

Як подати документи на бронювання працівника

Керівники підприємств мають подати пропозиції щодо потреби в бронюванні військовозобов'язаних до районних державних адміністрацій, обґрунтувавши в супровідному листі необхідність надання відстрочки працівникам для виконання завдань із задоволення потреб ЗСУ, інших формувань та населення в умовах воєнного стану.

Після цього адміністрації направляють опрацьовані пропозиції до Міністерства оборони України на погодження. Тільки після погодження Міноборони їх направляють до обласних адміністрацій для подальшого направлення до Мінекономіки.

У яких випадках бронювання анулюється

Надана відстрочка від призову підлягає анулюванню у разі:

закінчення строку її дії;

завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

Мобілізація в Україні: останні новини

В Україні продовжили дію воєнного стану, тому загальна мобілізація також триває. Співробітники військкомату можуть вручати повістки в будь-якому місці.

Втім, тепер деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків все ж можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Зокрема, мовиться про державних службовців.

Також змінилась система комплектування – якщо раніше мовилось про набір у підрозділ за кількістю, то зараз його намагаються наповнювати за спеціальністю.

Варто переглянути – розширення списку чоловіків для виїзду за кордон не планується: дивіться відео