Можно ли обжаловать мобилизацию в Украине: юрист объяснил

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Призвать на службу могут мужчин от 18 до 60 лет.

Многих интересует вопрос, можно ли обжаловать мобилизацию и как это сделать. Детальнее на это ответил юрист Илья Шипко.

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Можно ли обжаловать мобилизацию

По словам юриста, ошибочно полагать, что с момента получения повестки мужчина считается мобилизованным. Мобилизированным считается лицо, которое прошло ВВК и получило мобилизационное распоряжение.

Если военнообязанный, получивший такое мобилизационное распоряжение считает, что оно неправомерно, он имеет право его обжаловать,

– отметил он.

Так, мобилизационное распоряжение не является решением или действием субъекта властных полномочий. Следовательно, обжаловать мобилизацию в судебном порядке нельзя. Но можно обжаловать заключение ВВК при наличии достаточных причин для этого.

"Нужно понять, что перед мобилизационным распоряжением предшествует несколько этапов проверки, пригодно ли лицо к военной службе. То есть, если при уточнении данных лицом будут поданы документы, дающие право на отсрочку, то мобилизационного распоряжения может и не быть. Или если лицо не согласно с выводом ВВК, то его также можно обжаловать в административном или судебном порядке", – рассказал юрист.

Он подчеркнул, что нужно заранее подготовить пакет документов, которые дадут военнообязанному право на отсрочку, если таковые имеются. Эти документы должны быть поданы до начала вручения мобилизационного распоряжения.

В Украине станет больше ВВК: что изменится

В Минобороны рассказали, что план мероприятий по оптимизации процессов ВВК должен обеспечить военнослужащих надлежащим и быстрым сервисом прохождения военно-врачебной комиссии, уменьшить нагрузку на учреждения здравоохранения, других составляющих сил обороны и коммунальных медицинских учреждений.

К тому же должна заработать автоматизация течения прохождения ВВК, появится интеграция медицинских процессов между военными и гражданскими компонентами.

Кроме этого, как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, этим решением внедряются эффективные процессы, способные обеспечить качественное прохождение ВВК в условиях военного положения.