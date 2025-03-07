Кто и при каких условиях может претендовать на альтернативную службу, объяснил юрист Дмитрий Франчук. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Отказ от мобилизации из-за религии

Юрист рассказал, что согласно закону "Об альтернативной (невоенной) службе", такое право имеют только представители религиозных организаций, вероучение которых не допускает ношение оружия.

Перечень утверждает Кабинет Министров. В него входят свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня пятидесятники, христиане веры евангельской – баптисты.

Статья 35 Конституции Украины гарантирует право на замену военной службы альтернативной, если выполнение воинского долга противоречит религиозным убеждениям гражданина. Такая служба предусматривает выполнение обязанностей, не связанных с использованием оружия, например, работа в социальных учреждениях, больницах и тому подобное,

– объяснил Франчук.

Чтобы воспользоваться правом на альтернативную службу, необходимо:

подать заявление в ТЦК;

предоставить документальное подтверждение своей принадлежности к соответствующей религиозной общине;

дождаться решения местной комиссии по вопросам альтернативной службы, принимающей окончательное решение.

Юрист также объяснил, какие нюансы надо учесть.

Решение о замене военной службы на альтернативную принимается индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств. Уклонение от мобилизации без законных оснований может привести к уголовной ответственности. Религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство,

– подчеркнул Франчук.

Последние решения Верховного Суда показывают, что право на свободу совести и религии не является абсолютным. Оно может быть ограничено в интересах общественной безопасности.

Юрист рассказал, в деле № 344/12021/22 Кассационный уголовный суд отметил, что лицо должно предоставить доказательства своих религиозных убеждений.

"Если таких доказательств нет, отказ от мобилизации считается уклонением. В этом случае обвиняемый не смог доказать принадлежность к религиозной общине, поэтому его признали виновным", – отметил Франчук.

Другой случай показал, что даже при наличии религиозных убеждений суд может признать отказ от мобилизации неправомерным, если гражданин способен выполнять невоенные обязанности в рамках военной службы. В частности, заниматься ремонтом техники или перевозкой грузов.

Поэтому религиозные убеждения не освобождают от мобилизации. Они только дают возможность прохождения альтернативной службы. Отказ от мобилизации без обоснованных доказательств может иметь юридические последствия.