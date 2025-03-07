Хто і за яких умов може претендувати на альтернативну службу, пояснив юрист Дмитро Франчук. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Відмова від мобілізації через релігію

Юрист розповів, що відповідно до закону "Про альтернативну (невійськову) службу", таке право мають тільки представники релігійних організацій, віровчення яких не допускає носіння зброї.

Перелік затверджує Кабінет Міністрів. До нього входять свідки Єгови, адвентисти сьомого дня п'ятдесятники, християни віри євангельської – баптисти.

Стаття 35 Конституції України гарантує право на заміну військової служби альтернативною, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина. Така служба передбачає виконання обов'язків, що не пов'язані з використанням зброї, наприклад, робота в соціальних установах, лікарнях тощо,

– пояснив Франчук.

Аби скористатися правом на альтернативну службу, необхідно:

подати заяву до ТЦК;

надати документальне підтвердження своєї належності до відповідної релігійної громади;

дочекатися рішення місцевої комісії з питань альтернативної служби, що приймає остаточне рішення.

Юрист також пояснив, які нюанси треба врахувати.

Рішення про заміну військової служби на альтернативну ухвалюється індивідуально, з урахуванням конкретних обставин. Ухилення від мобілізації без законних підстав може призвести до кримінальної відповідальності. Релігійні переконання не звільняють людину від обов'язку захищати державу,

– наголосив Франчук.

Останні рішення Верховного Суду показують, що право на свободу совісті й релігії не є абсолютним. Воно може бути обмежене в інтересах громадської безпеки.

Юрист розповів, у справі № 344/12021/22 Касаційний кримінальний суд зазначив, що особа повинна надати докази своїх релігійних переконань.

"Якщо таких доказів немає, відмова від мобілізації вважається ухиленням. У цьому випадку обвинувачений не зміг довести належність до релігійної громади, тому його визнали винним", – зауважив Франчук.

Інший випадок показав, що навіть за наявності релігійних переконань суд може визнати відмову від мобілізації неправомірною, якщо громадянин здатний виконувати невоєнні обов'язки в межах військової служби. Зокрема, займатися ремонтом техніки чи перевезенням вантажів.

Тож релігійні переконання не звільняють від мобілізації. Вони тільки дають можливість проходження альтернативної служби. Відмова від мобілізації без обґрунтованих доказів може мати юридичні наслідки.