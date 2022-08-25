Можно ли отказаться от получения повестки

В Украине продолжается военное положение, а с ним и мобилизация. Как оказалось, если военнообязанному принесли повестку, то он имеет право от нее отказаться.

Никто силой не может обязать лицо что-то получать и подписывать. Об этом сообщил адвокат Андрей Новак.

К теме Что должна содержать повестка: адвокат пояснил, на что следует обратить внимание

Как можно отказаться от получения повестки

По словам юриста, лицо не могут силой посадить в автомобиль и отправить в военкомат. В таком случае гражданин Украины на вручение повестки должен составить акт об отказе от получения и указать минимум двух свидетелей, которые могут подтвердить факт и причину отказа.

В дальнейшем этот акт передается в центр комплектования и впоследствии может быть передан в правоохранительные органы. Ответственность аналогична как и в случае не прибытия по месту, указанному в повестке,

– отметил Новак.

Какова ответственность за то, что не явился в военкомат

Если военнообязанный получил повестку, расписался за нее, то тогда он должен посетить центр комплектования, иначе его могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Административная ответственность предусматривает штраф 1 700 – 3 400 гривен, а уголовная ответственность – от 3 до 5 лет заключения.

Какие виды повесток существуют в Украине

Сейчас могут вручать четыре вида повесток:

повестка явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;

повестка на прохождение медицинского освидетельствования при военкомате;

повестка-призыв на срочную военную службу;

повестка на прибытие на призывной участок. Или же "мобилизационное распоряжение", "боевая повестка", "повестка на отправку".

Какой тип повесток вручают "на улице"

Те повестки, которые сейчас вручают на улицах, обычно не боевые. Большинство из них предусматривают вызов в военкомат для уточнения данных или на медкомиссию (то есть, первый или второй вид).

Отказаться от повестки можно в двух случаях: когда в ней указаны неправильные паспортные данные или когда она заполнена с ошибками.

Стоит посмотреть – Командование Сухопутных войск ВСУ рассказало о мобилизации в Украине: смотрите видео

Приняв такую повестку и не явившись по ней, лицо уклоняется от призыва, поэтому рискует быть привлеченным к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 335 Уголовного кодекса Украины (наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет).